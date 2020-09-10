復古與現代碰撞 寬鬆慵懶 擁抱ugly chic

【明報專訊】俗語有云：「Speak English, kiss French, drive German, and dress Italian」。意大利時裝的盛名可追溯早至中世紀，當時已經因其品質、工藝和華麗的設計而聞名。很多近代意大利時裝品牌的歷史亦可追溯到19世紀。時裝風格雖然隨着時間不斷革新，但主流依然以華麗優雅為大綱，直到1990年代中期ugly chic的出現，令部分意大利時裝品牌打破固有框框，闖出另一領域。

Ugly chic大概始於1990年代中期，普遍認為是由Prada引領的一個設計風潮，緊隨其後的代表品牌則是Marni。於1994年由Consuelo Castiglioni創立的Marni，由始至終都擁抱着ugly chic設計理念不放，即使品牌創作總監一職於2016年換成Francesco Risso，同一理念依然主導品牌的設計方向。Ugly chic的誕生亦事出有因，當時時裝由一股性感優雅的風潮主導，設計師喜歡強調女士如希臘雕塑般的完美體態，並重點賣弄性感撩人的華麗包裝，代表人物乃Tom Ford年代的Gucci，但現實又有多少女性擁有那種非凡的條件來駕馭？Ugly chic的出現正正就是要反其道而行，設計師認為「醜陋」不單是美的對立，同時卻代表設計有更多可能、更大的潛力和想像空間，隱含着一種更深層次的知性。Marni的ugly chic喜以不尋常的大膽用色、大面積的印花圖案，以及出其不意的材質和剪裁構成。

廓形強烈對比 突出失真比例

來到2020年的早秋系列，Marni依然秉承一貫好玩又帶點「醜陋別致」的風格，以童話故事愛麗絲夢遊仙境和存在主義為靈感，表達一種回憶重塑現實的設計概念，因此系列隱隱帶點復古與現代相撞的趣味。雖然系列不乏大膽有力的印花圖案，但今季的重點卻落入對比強烈的廓形和特殊材質，例如鏡面復古羊皮的oversized biker jacket，比例放大了的男裝線條中長外套，放大上身輪廓的厚身剪羊毛披肩，再配襯寬鬆慵懶的復古連身裙，進一步突出失真的比例。

各式羊毛營造不同質感

用料方面，單是羊毛已經種類繁多，例如用上編織縫隙較大的夏季羊毛、冰島美利奴剪羊毛、再生壓製羊絨，和帶有如毛氈蓬鬆感的柔軟設得蘭羊毛等，各式羊毛除功能不同外，還能營造不同質感與效果。另外，還有獲得全球有機紡織認證的府綢，和限量的舊年代格紋布料等，材質運用異常講究，殊不簡單。

系列同時推出了4款全新手袋，包括以美國攝影師及行為藝術家Cindy Sherman為靈感的Cindy小手袋；被譽為存在主義的繆思——法國女演員Juliette Gréco為靈感，皮紋與形狀都充滿復古味道的Juliette手袋；靈感源自法國電影Belle de Jour的Severine手袋；以及以法國藝術家相聚時喜歡玩的exquisite corpse遊戲為靈感，名為Carrousel的水桶形肩孭袋。

查詢：Marni 2845 7632（Landmark店）

文：溫兆明

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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