新一代41毫米潛水表王 黑色表盤 散發藍色夜光

Glidelock專利：表鏈配備品牌專利Glidelock系統，隱藏在表鏈扣蓋下，滑動齒條即可鎖定到選定凹格中。延展系統共有10格，每格約2毫米，即毋須工具已能輕鬆調校表鏈長度約20毫米。（黃志東攝）

白金藍圈：今年的Submariner推出了一枚白金款，配黑色表盤藍色表圈，雖然看起來跟鋼版相似，但仔細比較會發現表鏈中間一節用上拋光打磨（精鋼鏈為拉絲打磨），顏色也比鋼質偏黃。$309,600（黃志東攝）

綠色表圈：2003年Rolex為了慶祝Submariner誕生50周年，推出了採用綠色表圈的型號16610 LV，2010年則推出換上陶瓷表圈的116610LV，表盤亦以綠色呈現。今年再度推出綠色表圈款Submariner Date，不難成為搶手款。$74,600（黃志東攝）

精鋼黑色：Submariner Date的精鋼黑色表盤表圈版，跟Submariner的唯一分別是3時位置的日期顯示。$71,300（黃志東攝）

新機芯：潛水系列是今年Rolex的主力，共推出7枚Submariner Date和1枚Submariner腕表（圖，$63,100），分別換上更新的3235和3230機芯，獲頂級天文台認證。（黃志東攝）

【明報專訊】千呼萬喚，終於等到Rolex在9月發布年度新表，由5月延期至今，原以為會是小試牛刀式只發表小量新款，測試疫情後的市場反應，最後卻一口氣推出8枚Submariner系列新表，以及Datejust、Oyster Perpetual和Sky-Dweller系列新作。今期主力介紹一眾表迷最為期待，換上新機芯新表鏈的Submariner腕表。

嚴格來說，Rolex今年推出的是7＋1枚Submariner系列腕表，即7枚附有日期顯示的Submariner Date和1枚簡單三針款的Submariner腕表。兩款潛水腕表均換上全新設計，表殼增大至41毫米，符合品牌近年將所有系列腕表統一至41毫米尺寸的做法。機芯方面則由以往的31系機芯提升至新的32系，其中Submariner搭載的是今年首次推出的3230機芯，Submariner Date配搭的3235機芯附有日期功能，是Submariner系列首次採用此機芯。

7＋1枚Submariner系列腕表

秉承系列的經典設計特色，新款Submariner蠔式鋼款搭配黑色表盤和同色cerachrom陶瓷表圈。Submariner Date黃金鋼款（蠔式鋼與18ct黃金的組合）有兩款選擇，分別為皇家藍色表盤及藍色cerachrom陶瓷表圈，黑色表盤及黑色陶瓷表圈；另外的配搭還有鋼款配黑色表盤綠色表圈、鋼款配黑色表盤黑色表圈、18K白金款配黑色表盤藍色表圈、18K黃金款配藍色表盤藍色表圈和18K黃金款配黑色表盤黑色表圈。

Submariner的誕生和深海潛水的發展息息相關。在1940年代早期，深海探險的不斷發展迎來了潛水行業的轉變，Rolex自1926年推出專利蠔式表殼後，在防水腕表的發展上佔據重要地位，在1950年代開始多次與潛水界先鋒合作，作實地實驗，經過無數次實驗與技術研究，品牌在1953年推出首款防水深達100米（330呎）的腕表Submariner。而在推出僅僅1年後，Submariner防水性能即提升至防水深200米（660呎）。腕表亦配備更多創新技術，例如時針末端的小圈塗上夜光物料，更易和分針分辨，表冠兩側亦加入了護肩，避免在潛水時誤調指針。1969年添加了日期功能的Submariner Date面世；1979年，腕表防水功能由原來的200米進一步提升至300米（1000呎），成為現時Submariner系列的防水標準。

夜光物料 海底清晰讀時

今時今日，Submariner已成為日常佩戴的腕表，但在其設計上亦保留了源自潛水運動歷史的標記。在潛水時準確讀時至關重要，與性命攸關，Submariner系列的表盤刻意用上不同形狀的時針和分針，大小區分明顯，並配合三角形、圓形及長方形不同幾何形狀的時標。腕表配有chromalight夜光顯示，指針及時標均塗有夜光物料，在黑暗中散發持久藍色光芒。就算在海底等陰暗環境中，也能清晰讀時。

新款Submariner與Submariner Date配備單向旋轉外圈及60分鐘刻度黑色、綠色或藍色cerachrom陶瓷表圈。模鑄刻度與數字以PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積法）鍍膜技術鍍上鉑金或黃金。表圈外圍的鋸齒形狀容易抓緊，即使潛水時戴上手套，也能輕易設定時間。

腕表的中層表殼以整塊實心蠔式鋼或18K白色黃金鑄造，能抗腐蝕。製表師以品牌特製工具將精細坑紋底蓋旋緊，使表殼密封，三扣鎖上鏈表冠具備三重防水系統，牢固旋緊於表殼。藍寶石水晶鏡面不易刮損，而Submariner Date型號的3時位置更設有小窗凸透鏡，方便讀取日期。

新機芯效能更高更準確

機芯是影響腕表精準度的最重要部分，新配搭的3230與3235機芯配置品牌專利chronergy擒縱系統，擒縱系統以鎳磷製成，不受磁場干擾。機芯內的專利藍色parachrom游絲以獨特順磁性合金製成，抗震力比傳統游絲高10倍，游絲末圈亦經特別調整，確保機芯在任何角度位置，仍可保持規律運作。游絲擺輪組件亦配置品牌設計並獲得專利的高性能paraflex緩震裝置，提高機芯抗震力。兩款機芯均配備自動上鏈組件，機芯動力儲備增至約70小時。

今年面世的Submariner系列新表均獲頂級天文台認證，證明每枚腕表均成功通過Rolex實驗室的一系列測試。這測試不只針對機芯，而是在腕表組裝後做，確保腕表於佩戴時，在精準、動力儲備、防水與自動上鏈各方面均能準確發揮。品牌頂級天文台精密時計的平均誤差為每日正負兩秒以內，比COSC瑞士天文台認證精密時計的-4至+6秒更為嚴格。所有附有綠色頂級天文台精密時計印章的Rolex腕表，均享有全球5年保用保證。

一如以往，Submariner系列同樣配搭蠔式表鏈，源自1930年代末期推出的3格鏈節設計，新表表鏈用上專利的摺疊蠔式保險扣，防止表鏈扣意外開啟。表鏈亦配備品牌專利Glidelock延展系統，隱蔽在表鏈扣蓋下，滑動齒條即可鎖定到選定凹格中。延展系統共有10格，每格約2毫米，即毋須工具已能輕鬆調校表鏈長度約20毫米，就算家人手腕闊度不同，也能輕易調校表鏈，交換佩戴。此外，今年推出的Submariner表耳和表鏈亦跟以往略有不同，表耳位置比以往相對纖巧，鏈節的角度亦有所調整，表鏈直接連結到表殼上，達到無縫連接的效果。

文：張曉冬

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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