Watch News：參與拯救海洋潛水表

【明報專訊】人類對地球生態造成的破壞，每個人也不能忽視，不少腕表品牌近年也積極應對，為保護地球環境出一分力。Omega最近便推出一枚以拯救海洋為使命的潛水表新作：Seamaster Diver 300米Nekton腕表 。

目標：2030年前保育全球30%海洋

去年，海洋保育團體Nekton開展了一項旨在探索及保育印度海洋的研究項目「First Descent」，除了採用最先進的科技研究，還積極鼓勵大眾參與。「Nekton的目標是在2030年前為全球30%的海洋面積保育。我們對他們能作出這個大膽堅定的願景十分欣賞及尊敬。」Omega總裁及行政總監Raynald Aeschlimann對Nekton的計劃大表欣賞，並大力支持此計劃。

紀念這次合作的Seamaster Diver 300米Nekton腕表以雷射蝕刻技術製作黑色陶瓷表面，啞光表面上鐫刻浮雕式光面波浪紋理，5級鈦金屬單向旋轉表圈同樣以雷射蝕刻技術飾上浮雕式潛水刻度。表底蓋壓印Nekton潛艇圖案的紀念章，分別有黑色橡膠表帶和精鋼鏈帶款。腕表配搭8806 Co-Axial Master Chronometer機芯，置有經鍍銠處理的自動鉈及板橋，通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證，可抵禦15,000高斯的磁場。

回顧Omega的海洋歷史，Seamaster腕表一直擔當重要角色，Nekton團隊亦特別將他們一艘研究專用的潛水艇命名為Seamaster 2，向已故Sir. Peter Blake掌舵的同名帆船致敬。這位曾完成環繞地球壯舉的偉大航海家兼Omega好友，生前一直對保護海洋不遺餘力。品牌這次跟Nekton的合作，亦正是提醒大家關注海洋生態。

文：張曉冬

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