Watch News：訂制獨一無二陀飛輪腕表

【明報專訊】今時今日各大品牌也以「個性化」為賣點，為產品推出訂制服務。在Watches ＆Wonders上海表展上，Piaget雖沒有新表款亮相，卻乘勢推出Altiplano系列「個性無限」訂制服務，讓大家自行配搭獨一無二的Altiplano陀飛輪腕表。其實早在1960年代，品牌的美國分公司已推出過Style Selector服務，從表殼形狀到表圈、珠寶鑲嵌，乃至表帶、表盤，大量部件均可由客人隨心挑選。這一服務推出後大受歡迎，獲推廣到其他國家的精品店。今次的訂制服務則以Altiplano陀飛輪腕表為核心，顧客可隨心選擇不同表殼尺寸（38至44毫米）、形狀、陀飛輪外圈、表帶和表扣。

例如38毫米腕表可選擇密鑲白金或玫瑰金表殼和多種表盤，包括太陽放射狀飾紋藍色、粉色、紅色或白色珍珠貝母等。手工飾紋金色表盤可選擇覆半透明藍色、綠色、青色或紅色大明火琺瑯，或滿鑲鑽石或任何色彩的漆藝表盤。品牌甚至提供根據照片訂制表盤顏色的選項。41毫米腕表則另可選擇密鑲圓形或長方形美鑽的白金或玫瑰金表殼，同時可飾以長方形切割的翡翠、藍寶石或紅寶石，另外亦備有25餘款鱷魚皮表帶可供選擇。

●查詢：Piaget 2301 2199

文：張曉冬