一抹色彩 增添正能量

【明報專訊】香港社會氣氛低沉，在社交媒體看到的，多是一連串的壞消息。早前看到有人在維港拍到彩虹照片作帖文，帶給大家正面又樂觀的感覺。彩虹好像給人一個新的希望，那一抹淡淡的色彩也是雨過天青的象徵。人們總是容易受色彩感染，尤其是灰暗籠罩下突然而來的一絲亮點。若讀者發現自己連穿衣的色彩也受到外在消極負面的氣氛影響，也許是時候為自己加上一抹色彩來增加正面樂觀的能量。

或許大家聽說過色彩療法，原理是使用顏色來治療身體或精神健康，達至平衡人體的能量中心的療法，有云這種療法最早可追溯到古埃及，不過在完全沒有科學實證的情况下，這種神秘學說在現代醫學立場來看只屬謬論。然而不需要任何心理健康研究，人們對不同色彩確實會有不同反應，以穿衣為例，有些刺眼的顏色給予人高調自信的感覺，有些則令人感到舒服和耐看，黑白灰則給人深沉內斂的感覺，這或多或少反映了穿者的性格或心態，同時亦會影響到別人觀感。

放大格紋圖案 大方自然

在香港現時的沉鬱社會氣氛下，很多人選擇素顏素色衣服，但那恐怕會令沉鬱的氣氛繼續下沉。要重新振作，當然要先調整自己的心態，不斷處於消極情緒亦無補於事，重拾心情面對困境才是出路，可輔以明亮用色的打扮為自己打氣。Anteprima正好推出借鑑於秋日色彩的新裝，靈感源自大自然的柔和景致，適合以colour block形式配搭，新品還包括一系列格仔圖案的衣飾，放大了的格紋圖案配合柔和用色，看起來落落大方而且瀟灑自然，沒半點繁雜瑣碎之感。

品牌為迎接初秋季度，亦推出兩款有親膚觸感的羊毛衣物，分別是稱為second skin的New Wool和Superfine Cashmere 18。New Wool質感優雅舒適且易於打理，以澳洲精挑純天然及可生物分解的超精細美麗諾羊毛（Merino Wool）紗線製作，取其纖維比一般羊毛富柔韌彈性、冬暖夏涼並且親膚透氣。Superfine Cashmere 18的幼細觸感更可比擬絲質，當中數字18代表每英寸的針數，針距數量愈高代表編織愈緊密，常規羊絨為12格和14格，幼細的18號規格則需要熟練的技術人員執行連接。

羊毛幼細觸感 冬暖夏涼

在踏入初秋之際，就讓自己放下沉鬱的心情，以柔和的秋日色系及親膚觸感的羊毛衣物，煥發自身魅力振作向前。

查詢：Anteprima 2167 7386（IFC店）

文：溫兆明

模特兒：Daria B.（Sun Esee Model）

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com