一體式精鋼表鏈 流線形風格獨特

計時款式用上由AGENHOR為Moser研發的HMC 902自動機芯 ，是首款採用中央顯示計時功能自動腕表，設有分鐘及秒鐘飛返功能。（黃志東攝）

【明報專訊】2020年無疑是變幻莫測的一年，對於腕表品牌H. Moser & Cie.來說尤其是。品牌向來以貴金屬、簡單、優雅設計為主打，今年卻一反傳統推出以精鋼製作的首個鏈帶運動腕表Streamliner系列。今年1月登場時，限量100枚的計時款旋即賣光，接力登場的是不限量的簡單3針款，但輪候名單亦要接近一年，究竟此表有什麼能耐，在逆巿之中能有如此佳績？

疫情肆虐，上半年兩大瑞士表展均告取消，直到8月底部分品牌在日內瓦聯合舉辦了Geneva Watch Days表展發布新表，H. Moser & Cie.（下稱Moser）也是一員。品牌CEO Edouard Meylan說：「相隔一年多後，能夠跟業界朋友再次在表展活動見面和交換近况，令人開心。從商業角度或是溝通層面來說，表展也為大家注入能量。」品牌也在活動中正式向全球發布品牌的首個運動表系列Streamliner。

波浪紋理鏈節與別不同

Streamliner跟品牌以往着重貴金屬材質、走優雅路線的腕表分別頗大，新表用上精鋼物料，由表殼、表鏈，到表盤、針指，也是全新設計。「其中特別值得一提的是表鏈，我們對每一精鋼鏈節的要求也非常講究，以突顯我們比起坊間品牌的獨特之處。品牌一直強調的正是這種獨特風格，我們不想別人看到Moser的腕表時，會跟其他品牌的出品比較。」品牌製作的表鏈形狀與別不同，每一鏈節也是一整條（其他品牌的鏈節大多以3段組合而成），鏈節的形狀也帶點波浪紋理，配合系列名字Streamliner的流線意思。

雖然上月才正式開始宣傳，但早在1月時，品牌率先發表了系列的首枚腕表Streamliner Flyback Chronograph Automatic，8月時則發表入門的簡單3針款Streamliner Centre Seconds。品牌其實在5年多前已開始研發此產品線，最初構想是設計一款結合一體式鏈帶與精鋼表殼的腕表，以流暢和連續曲線為概念，Streamliner的名字便呼應1920年代和1930年代最早的高速火車符合空氣力學的圓滑曲線。「Streamliner是品牌的Sport Chic款，先發布計時款式，能更好地確立系列形象，及後推出的大3針款腕表相比起來則更貼近品牌一直以來的簡約設計方針。」

煙熏色表盤 防水深度達120米

外形上Streamliner跟品牌以往的系列或有出入，但細心留意還是可以找到Moser一直以來的DNA。「它跟其他表一樣同樣是功能主導，偏好低調、符合人體工學，並且清楚易讀。例如計時機芯的設計便令人聯想到我們的萬年曆腕表，（有別於其他品牌以副表盤顯示萬年曆功能）藉由中央指針顯示萬年曆功能；在Streamliner計時表上，我們也捨棄副表盤，直接將計時秒針和計時分針設在中央。而煙熏色表盤、圓渾表殼等，也是品牌一直以來的設計特點。」計時款直徑42.3毫米，大3針腕表直徑則略小，為40毫米，兩枚腕表均防水深度達120米（12 ATM），配搭一體式精鋼表鏈及無表耳枕形表殼。中層表殼側面採用鏤空及緞面修飾，加上磨砂及拋光交錯表面處理。

Edouard説，市場對Streamliner的熱烈反應是他從來沒有見過的，較早前推出、限量100枚的Streamliner計時表已全部售出，而Centre Seconds腕表發表不久已有一條很長的輪候名單。「我們在8月時發送了最先的20枚Centre Seconds腕表，而直到明年7月前我們生產的腕表都是已經預訂好的。我們會嘗試加快生產，但再排下去的客人應要到明年第3季才能出貨。我也不想客人等得太久，但也不希望一下子將大量產品湧到市場，供求之間需要巧妙的平衡。」

心水清的朋友可能還記得Moser在今年中曾推出跟另一獨立品牌MB&F合作的聯乘腕表，Edouard表示在疫情下，讓他更能看清楚那些是真正的合作伙伴：「零售商也好，供應商也好，有些平時合作的單位，這陣子好像突然就不見了。我相信在今時今日的世界，互相合作是非常重要。當兩個品牌同時選用對方的腕表跟自己的機芯結合，這能帶來更強大的成品。新冠病毒疫情為行業帶來了很大的困難，但作為獨立品牌，我們創辦以來一直經歷各樣挑戰，所以可以說我們是身經百戰，隨時預備應對難題。我們視這為加速品牌數位轉型的機會。我們減少了腕表的生產量，但每枚腕表的價格卻平均上調50%。截至今年8月計算，這是我自2012年擔任CEO一職以來成績最好的一年。」他預告，品牌接下來將會發表的新表會是Swiss Alp Watch的終極版本。「那會是品牌有史以來最瘋狂的設計。我希望腕表能夠在今年內亮相，但可以提前給大家提示：它會比黑更黑（darker than black）！」

●查詢：2887 5518

文:張曉冬

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com