News：40周年紀念腕表 演繹融合經典

【明報專訊】近年腕表界吹起一陣設計簡潔、具運動感的潮流，而這種腕表風格，正正是Hublot在1980年代創辦時給人的印象。1980年品牌推出初代經典腕表（Classic Original）系列，當時的創辦人Carlo Crocco希望製作一款適合所有場合佩戴，集實用、耐用與舒適於一身的時計，於是製成首枚將珍貴黃金材質與自主研發的現代橡膠材料融合的腕表，打破傳統製表準則。這種「融合」的概念，亦成為品牌的發展方向。

品牌今年誕生40周年，推出2020年紀念版「經典融合40周年紀念腕表」，向當時的Classic Original腕表致敬。全新經典融合系列腕表雖保留了品牌誕生的1980年經典設計，卻並非簡單復刻版，而是經過重新演繹，融合品牌多年來不斷探索的成果。

採用機械機芯 融合新科技

新表搭載機械機芯，黑色漆面及拋光表盤低調簡約，僅以黑色拋光指針及「Hublot」與「H」鑲貼標誌點綴。直徑45毫米表殼分別有黃金、鈦金屬及黑色陶瓷3個款式，採用品牌標誌螺絲設計的表圈與藍寶石鏡面表背，搭配易於調節的橡膠表帶，3摺式表扣設計令佩戴更舒適。紀念版腕表採用機械機芯，巧妙地融合製表傳統與創新科技，呈現新舊融合之美。

●查詢：Hublot 2781 2728

文：張曉冬