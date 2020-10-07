背扣式運動內衣 方便穿脫

【明報專訊】運動過後，出一身汗固然舒暢。不過，相信不少女生也曾遇過因汗濕而難以脫下sports bra的「困境」。選擇背扣式設計的運動內衣，就有助於運動流汗後方便脫下。

跣水防風外套 秋天必備

秋天偶爾下雨，這時候想在戶外運動的話，少不了帶一件跣水防風的運動外套。adidas by Stella McCartney推出的TruePace Wind.RDY外套糅合時尚美學與功能，當中的WIND.RDY為跣水及防風輕巧面料，聲稱能提供乾爽舒適且透氣的穿著感。

貼心設計 照料隨身物

我們運動時，一般甚少攜帶多餘物件，但手機當然是例外。對於大多數人來說，「手機放邊度？」往往是難題之一。lululemon推出的高腰運動緊身褲，特別加入隱密式的側袋設計，方便擺放手機等個人隨身物（圓圖），配以Lycra彈力纖維面料，據稱能減少對人體的束縛力。

查詢：adidas 2207 0137 / Calvin Klein Performance 2831 8969 / GO24 Fitness 6778 5553 / H&M 2337 3400 / lululemon 2623 6151 / Puma 2336 8783 / Reebok 2427 5399