精細手工珠片刺繡 華麗與糜爛之間 閃亮夜行

【明報專訊】新冠病毒疫情肆虐全球，回想今年4、5月，很多歐洲城市封城，消費市場除了基本生活或防疫物資外，其他非必需品根本乏人問津，奢侈品市場當然屬重災區，經歷慘淡的蕭條日子。就在今年5月中旬，比利時設計師Dries Van Noten便領一衆設計師和零售商多次視像會議，試圖在這艱難時勢，向整個時尚產業倡議一個革命創新的政策。

今年2月27日，Dries Van Noten於巴黎發布2020秋冬系列，當時歐洲的防疫意識低落，大多數時裝人都在毫無防疫措施的情况下大搖大擺參與時裝周，Dries Van Noten是少有在時裝騷場外提供口罩和消毒搓手液的品牌。像Mr. Van Noten如此心思細密，當然會意識到疫情對自己品牌以至整個時裝產業會造成何等巨大的負面影響。

疫情下檢討時尚產業陋習

與其憂心戚戚日復日望天打卦，倒不如為時裝產業那可預見的惡劣環境做好準備。於是在今年5月中旬，Dries Van Noten領頭以視像會議形式舉行3次論壇，與業界審視和檢討時尚產業過去的陋習，和應對未來的對策。參與論壇的包括Lane Crawford總裁Andrew Keith和品牌Altuzarra的首席執行官Shira Sue Carmi等，他們之後發出的公開信的結論，就是呼籲時尚業界重新調整推出季度系列的時間，需要與現實的季節看齊，並且減少降價促銷，例如將秋冬季系列推出時間推遲到8月至1月，春夏季則推遲到2月至7月。他們還希望零售商將季末折扣設於每季的最後一個月，即1月和7月，令貨品有更長的時間以正價發售，這亦意味若根據建議，會取消像Mid-season sale、Black Friday、Cyber Monday和雙十一光棍節等的賺錢促銷日。建議預計能有助增加產品的流量和銷量，亦能減少過度的生產，但同時卻削弱了各方的盈利機會。

公開信在網站ForumLetter.org上發布，吸引大量時尚從業人員參與聯署，當中不乏業內翹楚如Acne Studios、Craig Green、Marine Serre、Tory Burch和Thom Browne等品牌，以及零售商如Selfridges、Nordstrom、Bergdorf Goodman、Harvey Nichols和Mytheresa等支持，卻欠缺真正舉足輕重的奢侈品超級集團和fast fashion集團參與聯署。無他，成功的商家都洞悉消費者心理——期望擁有更多的選擇及以更低的價錢購得心頭好。因此每年推出4至6個系列的大有品牌在，每隔兩三個月就會製造一次需求，催谷消費者的購買意欲。至於定價方面，high fashion從來都不是以產品的實質價值來釐定價錢，先定立較高價再減價促銷本就是商業上萬試萬靈的招數。

以「夜行魅力」為靈感 裝飾感極強

Mr. Van Noten這次聯署活動雖然反應熱烈，但事隔數月的今天，依然未見實質響應或進程，要撼動固有行銷慣例，似乎未能樂觀。現下如Dries Van Noten的品牌只能以過人的設計和質量於市場上繼續奮鬥。如品牌的2020秋冬系列以「夜行魅力」為靈感，系列包括裝飾感極強的珠片刺繡及亮麗花卉圖案，落在長裙或褲裝上，雍容華麗得令人屏住呼吸；襯以破爛、搖滾、中性加大碼剪裁的biker jacket、格紋長褸及粗獷的剪羊毛大褸，形成華麗與糜爛之間的強烈對比。設計用色之豐富亦有如白晝到夜幕的明亮至暗晦，有葡萄酒色、翠綠、干邑的淡黃酒色、橄欖綠、青金石和青銅色等。圖案則有經典復古格紋、夏威夷印花和蟒蛇紋等，配合布料如啞光及銀底布、透明膠料、天鵝絨、粗牛仔布、縐綢和緞子等，整個系列就是一貫Dries Van Noten的精緻與上乘。

查詢：Dries Van Noten 2845 4606（Landmark店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com