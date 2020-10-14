電子音樂 × 腕表新作 強勁節拍下欣賞計時工藝

Defy 21 Carl Cox限量款腕表為全碳纖維表款，由表殼、按鈕、表冠、表扣頂端到表圈均用上碳纖維物料，表圈部分另覆以SuperLuminova夜光物料。連耳機套裝 $149,900（黃志東攝）

【明報專訊】腕表市場已沉寂大半年，最近疫情稍為穩定，各大品牌紛紛為重點產品舉行活動造勢。好像由1月迪拜表展至今，Zenith其實已有不少新表發布，但一直未有機會宣傳，最近便在K11 MUSEA舉行與電子音樂有關的腕表展覽，以音樂和強勁節奏為大家打打氣。

Zenith這次在三寶鐘錶珠寶K11 MUSEA店舉行的展覽，以電子音樂及科技舞曲為主題，緣於品牌跟國際知名的Techno和House電子音樂DJ Carl Cox合作，製作了一枚特別版腕表Defy 21 Carl Cox。除了展出腕表，場內播放短片介紹Carl Cox如何憑着個人天賦及努力，由名不經傳的人物逐步成為電音界備受推崇的大師。為表達他在音樂領域的傑出成就，品牌特別建造一套DJ專用的打碟混音器材，配合的士高燈光及高科技熒幕顯示台階，讓大家在充滿動感的旋律和節拍下融入音樂巨人的視野和欣賞Zenith的腕表工藝。

聯乘電音大師Carl Cox 全球限量發行

El Primero自動計時機芯一向是Zenith腕表的核心，由首款自動計時表，到計時精準度達1/100秒的高精準度計時碼表Defy El Primero 21，以及去年面世用上單晶矽振盤擒縱系統的Defy Inventor腕表，品牌一向以計時表為主打，並不斷創新。今次跟Carl Cox合作的腕表為Defy 21系列。

Defy 21 Carl Cox腕表全球限量發行200枚，搭載1/100秒計時功能，搭配碳纖維表圈及夜光縫線表帶。鏤空表盤呈現Carl Cox的個人特色，9時位置的小秒針被改裝成一個唱片形的圓盤，會隨時間轉動。Carl Cox表示：「我們每個人都有能力去感受節拍和舞蹈，我的工作就是釋放這種潛能，讓舞池中的每個人都舞動起來，在世界各地分享自己對音樂的喜愛。」他形容Zenith一直致力提升製表藝術，與世界分享創新，跟其合作非常自在。

腕表配備特設表盒，中央亦參照黑膠唱片設計元素。表盒內連同一副Pioneer DJ HDJ-X10專業級耳罩式DJ監聽耳機，曾獲德國iF設計獎肯定。這款高質感耳機是專為夜店及大型音樂演出而設計，完整展現聲音的細膩度。隨盒亦附贈一張獨家發行的Carl Cox簽名黑膠唱片，讓買家戴上耳機體驗電音舞曲帶來的強大感染力，而表盒上有鐫刻了限量編號的金屬牌。

注入紫色神秘氣息

除了音樂，顏色也能挑動大家情緒。以我們肉眼可見的光頻來說，紫色是當中頻率最高的，超過此頻率則為不可見的紫外線。歷史上紫色因其稀有而一度成為王室專屬用色，亦被視為帶神秘叛逆氣質，而在機械腕表中，紫色的應用也不常見。Zenith特別推出Defy 21 Ultraviolet腕表，以獨特紫色搭配El Primero 21計時機芯，計時精準度達1/100秒，振頻高達50赫茲，由視覺到機械功能同樣叫人震撼。

透過鏤空表盤，在灰色刻度表圈和3個灰色計時盤的映襯下，紫色機芯清晰可見。白色針頭的1/100秒計時指針每秒圍繞表盤旋轉一周。除了El Primero 50周年紀念禮盒中的Defy 21 腕表，Defy 21 Ultraviolet是品牌首款配備鏤空表盤和封閉式計時盤的單獨發售Defy 21腕表。直徑44毫米的表殼採用全啞光噴砂處理，散發鈦金屬光澤，與紫色機芯夾板成對比。鏤空機芯呈現不同層次的紫色光芒，配備覆以紫色編織效果的橡膠帶，散發獨特的活力。

取材1970年計時表原型

Ultraviolet腕表以外，另一枚大玩顏色的新表是Chronomaster Revival Shadow腕表，受品牌1970年黑色計時表原型啓發，腕表採用37毫米表殼。表殼用上微噴砂工藝處理的鈦金屬，這種輕盈耐用的金屬物料經啞光打磨後滲出深灰色光澤；而與1970年製作，搭配手動上鏈計時機芯的原型表不同，新表換上El Primero自動上鏈機芯，通過透明底蓋一覽無遺。黑色橡膠表帶覆有Cordur尼龍效果，綴以白色縫線，搭配微噴砂鈦金屬針扣，呼應表殼設計。

至於跟航空息息相關的Pilot系列，今年推出Type 20 Rescue及Type 20 Chronograph Rescue計時表，配備精鋼表殼和岩灰色太陽紋表盤，搭超大阿拉伯數字時標和SuperLuminova夜光物料和「教堂式」指針，清晰易讀。表帶採用黑色小牛皮，無論配搭休閒運動打扮或穩重行政造型，都能突顯男士剛強個性，腕表另換上輕易拆換表帶的設計，可因應造型自行更換。

●Defy 21 Carl Cox展覽

日期：即日至10月31日

地點：尖沙嘴 K11 MUSEA 5樓517及518號舖三寶鐘錶珠寶

時間：上午11:00至晚上8:00

查詢：3105 9823

文：張曉冬

編輯：廖偉龍

美術：謝偉豪

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