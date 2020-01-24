Fashion News：「潮物」網站轉售平台 Supreme KAWS最暢銷

【明報專訊】女人視手袋為投資品，男人則愛買球鞋保值，如果你是後者，相信必定對StockX不陌生，它除了是知名的潮鞋轉售平台，同時涵蓋streetwear、手袋、腕表，就連藝術品等各式各樣的「潮物」都能在其網站找到。早前StockX公布其第3季度的市場反應報告： StockX Snapshot: Resale is a Global Game，指出香港地區買家最常消費的品牌為Supreme，交易數量超越Nike、Jordan及adidas，如品牌與日本藝術家村上隆聯手推出慈善用途的COVID-19 Relief Box Logo Tee（圖1），便榮登香港暢銷產品的首位，比起其他國家的銷量還高出5倍。至於藝術家KAWS的收藏品，也是平台上增長最快的產品類別之一，香港亦是其中一個最暢銷的國際市場，最受歡迎的單品為KAWS Take粉紅色公仔（圖2）。下次有意在StockX入手Supreme或Kaws產品的話，記得留意「炒價」會否高得太離譜；而如果是想轉售這些品牌產品的話，大概會有不錯的回報。

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