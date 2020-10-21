Watch News：藤原浩特別版腕表 專為日本市場而設

特別版腕表——Bulgari Bulgari Fragment Fujiwara特別版腕表配搭自動上鏈BVL 191機芯及日期顯示。飾以日內瓦波紋，倒角及蝸牛紋飾面，備42小時動力儲存。除了黑灰拼色軍用尼龍表帶，另有黑色軍用尼龍後備帶。55萬日圓（約$40,465）（品牌提供）

【明報專訊】當兩個高瞻遠矚的時尚單位合作會交織出怎樣的火花？Bulgari去年4月曾跟藤原浩（Hiroshi Fujiwara）合作，推出多款手袋、飾品配件的聯乘企劃，最近再接再厲聯手製作專為日本市場而設的限定版腕表。

美學及物料一直是Bulgari開發新產品的核心，正如1970年代中期推出的Bulgari Bulgari系列，是首個在表圈鐫刻雙品牌標誌作為風格元素的設計，在推出之後即引領腕表界潮流。藤原浩則是位多才多藝的創作者，一直以單一概念及「Fragment」標誌，在時裝界不同領域中創新。從鞋款、電子產品以至男士服裝，他曾與多個品牌合作，被視為「街頭時尚教父」。

黑色漆面表盤飾以閃電標誌

這次兩個單位合力炮製的結晶是Bulgari Bulgari Fragment Fujiwara特別版腕表。腕表保留了原始款式的外形，機芯採用Bulgari自製自動機芯BVL 191。41毫米噴砂精鋼表殼上的表圈分別鐫刻「BVLGARI」及「FRGMT」字樣，不設時標的黑色漆面表盤飾以Fragment Design閃電標誌，日期顯示窗位於3時位置。腕表搭配黑色及灰色軍用尼龍表帶，配以噴砂精鋼針扣及表帶環，灰黑色調的細節散發濃濃的Fragment設計元素。腕表預計11月正式開售，全日本限量發售250枚，藤原浩迷可要認真想辦法入手了。

查詢：Bulgari 2523 8057

文：張曉冬