從軍事到國際品牌 意大利名表70周年「解密」

野心之作——Lo Scienziato-Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica 48毫米（PAM528）是品牌的野心之作，鏤空表殼下的專利陀飛輪垂直於表盤旋轉，每分鐘轉動兩圈。（品牌提供）

【明報專訊】Rolex以外，Panerai可能是另一個最多香港人認識的鐘表品牌。大表盤、咕𠱸形表殼配圓形表盤的設計，腕表外形醒目易認，兩大系列Radiomir和Luminor各有捧場客。但你知道這些系列名字代表什麼嗎？兩個系列之間有什麼關連？品牌在廣東道旗艦店舉行的全球第一場Luminor 70周年展覽，能夠一次過解答這些問題。

在1860年佛羅倫斯創立的Panerai，原本為鐘表工坊、店舖和表匠學院，並為意大利海軍供應精準的計時儀器，主要是為潛水特種部隊需要而設計的產品。當年的研製項目如Luminor及Radiomir腕表，長久以來均被視為軍事機密，直至品牌在1997年被歷峰集團收購，這些腕表才得以在國際市場上推出。而今時今日，Panerai位於瑞士Neuchâtel的表廠，便負責研發及製造自製機芯及腕表。

由夜光物料變成腕表系列

展覽集合了70款經典Luminor系列腕表，分別來自Panerai的品牌博物館、本地客戶及收藏家的私人珍藏、Phillips Auction拍賣行，亦包括現有的腕表款式，讓大家見證系列在不同時期的蛻變，發掘品牌豐富的歷史。其中4枚罕見並具代表意義的古董腕表特別由Phillips（富藝斯）借出，包括歷史價值極高的「Luminor Panerai model 6152-1 with rotating bezel」腕表。透明表框上的12時設有一顆夜光圓點，3時、6時和9時方位設有大型黑點（其餘小時為小黑點），設計獨特。腕表約在1960年代製成，當時品牌仍未有自製機芯，所以機芯是由Rolex製作，這種配搭早期原型塑膠表圈腕表設計的款式，是僅知存世的4枚之一，拍賣行估價約為38萬至78萬港元，非常稀有。

現時Panerai的兩大系列Radiomir和Luminor，分別對應不同表殼的設計，Radiomir系列腕表的表冠沒有護橋，Luminor則設有表冠護橋。不過，Radiomir和Luminor起初其實是兩種不同夜光物料的名字。早期的腕表均以Radiomir作為夜光物料，但因為它會釋放輻射，所以改用較安全的Luminor物料，後來品牌向這兩種物料致敬，才以它們作為腕表系列的名字。因為首先面世的是沒有表冠護橋的款式，所以以較早使用的夜光物料Radiomir命名，而1950年首次亮相的附表冠護橋腕表，便成為Luminor系列，至今剛好70年。

在品牌向Phillips借來的古董腕表中，亦包括了一枚外形似Luminor系列（即帶表冠護橋）的Radiomir物料腕表，和另一枚用上Luminor物料的Radiomir外形（無表冠護橋）腕表。因為這些腕表非常珍貴，只在展覽頭數天現身，之後已交回拍賣行為將在11月舉行的拍賣會作準備，有興趣的表迷可以聯絡拍賣行，仔細欣賞。

雙箭頭標誌 象徵海軍上天下海

雖然以上腕表的真身難得一見，展覽內還是有不少跨越不同年代的珍貴Luminor作品。例如擁有經典設計表冠護橋裝置、拱狀藍寶石水晶玻璃及三文治表盤的Luminor 1950 47毫米（PAM127），可說是第一枚現代Luminor，除了表盤上的「1950」以及護橋上的「REG. T.M.」字樣，呼應1950年面世的首枚Luminor的設計。這枚腕表另一有趣的地方是表冠護橋的開關設於下方，跟後來表款將開關設於上方不同。品牌亦特意挑選了一款Paneristi特別版腕表Luminor Marina PVD 44毫米（PAM195）。Paneristi.com是一個網上Panerai粉絲組織，為全球藏家與粉絲提供可信賴的品牌資訊。品牌會不定期為他們製作特別版腕表，PAM195表盤上附有的品牌傳統雙箭頭「OP」標誌，正代表品牌與意大利海軍上天下海的歷史。

除了跟歷史相關的經典表款，近年品牌在功能上亦不斷突破，展覽內的Lo Scienziato-Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica 48毫米（PAM528）在2016年面世，腕表的專利陀飛輪垂直於表盤旋轉，每分鐘轉動兩圈；2017年發表的Luminor Lab-Id Carbotech 49毫米（PAM700）腕表則使用完全毋須添加潤滑的機芯，只需鑲嵌4顆寶石軸承即可流暢運作。

做舊效果表殼 呼應傳統設計

因應這場展覽，品牌亦特別發表新的Luminor系列手動上鏈腕表Luminor Base Logo 44毫米（PAM1086，啡皮帶）和（PAM1084，黑皮帶）。這兩枚新表線條簡潔俐落，靈感源自1990年代品牌向大眾推出的數款早期Luminor腕表，並特別配上雙箭頭「OP」標誌。雖然今次展覽以Luminor為主題，品牌亦帶來一枚全新Radiomir力作，慶祝Paneristi社群誕生20周年。新表為Radiomir Venti 45毫米腕表（PAM2020），限量發售1020枚。腕表採用棕色表盤，塗覆米色Super-LumiNova強力夜光塗層，表殼整體以做舊效果打磨，呈現Radiomir系列早期腕表的造型，表盤和表底蓋上均飾有Paneristi標誌。

■70 Years of Luminor展覽

日期：即日至11月4日

地點：尖沙嘴廣東道2號Panerai旗艦店

時間：中午12:00至晚上6:00

查詢：8200 3033

查詢：Phillips Auction 2318 2000

文：張曉冬

編輯：廖偉龍

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