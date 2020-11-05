Prada重現創意足迹

【明報專訊】要數今季時裝周的焦點，必定是Miuccia Prada與Raf Simons首度合力炮製的Prada 2021春夏系列。因受疫情影響，品牌改以錄影形式發布，騷場以一片黃色布幕作背景，配以黃色地氈，再加上大大小小捕捉遠近鏡頭角度的攝影機，科技感十足，亦正好配合來季Technology & Humanity的主題。系列共有40套服飾，當中承襲Prada的精神，也注入Raf Simons的特色。整體線條非常簡潔精煉，首個亮相的造型：模特兒身穿招牌三角logo上衣配黑褲，並抓着衣領出場，帶出新型態的「制服」概念。隨後出場的，則有一系列的basic shape服飾，像是針織長袖上衣、絲緞無袖直身裙、直腳褲及傘裙等，當中加入了大量Raf Simons常用的設計元素，例如抽象印花、鏤空針織、文字標語、未來極簡風格及不規則剪裁等。除了截然不同的新風格，系列還重現品牌的經典創意足迹，例如Miuccia Prada在品牌1996年春夏系列中被戲稱為「Ugly Prints」的印花，被呈現在連帽上衣及裙裝之上，似乎Raf Simons要為Miuccia平反。

給Miuccia Prada

與Raf Simons的問題

在這場數碼化時裝展結束後，Prada特設Miuccia Prada與Raf Simons的2人對話環節，讓全球粉絲在騷後向他們發問問題。不少fans向兩人提出有趣問題，節錄如下：

問：你們思考了多久才決定一起合作？

Miuccia Prada：我們在過去的訪問中，曾說過很多次，希望有一天能夠一起合作，然後，突然地這個機會便來了。

Raf Simons：我們很久以前便已認識，一直也對對方的作品深感興趣。Mr. Patrizio Bertelli（Miuccia丈夫兼Prada CEO）和Miuccia在很多年以前，曾聘任我到Jil Sander工作，至今我仍然心存感激，因為他們將我帶入女裝世界。其實我在認識Miuccia和認識Prada這個品牌時，已早有這樣的想法——我很高興如今這件事情真的發生了。

問：什麼是「Prada-ness」？

Miuccia Prada：我一直都在做這件事，但我不知道該怎樣回答這條問題……

Raf Simons：我經常想這個問題，我以第三者的身分觀察這個品牌，認為品牌早已建立了一個社群，他們擁有獨特的態度、智慧及美學。Prada-ness不能被定義，但你能感受它的存在。

問：什麼是「新」的Prada制服？

Raf Simons：我十分喜歡這條問題，在過去數個月，我和Miuccia討論得最多的事情就是「制服」。我觀察Miuccia的衣著打扮，我認為她經常穿的服裝就是她的「制服」，而亦成為了這個系列的靈感。

問：我是一個10歲的女孩，很喜歡時裝設計，特別喜歡Prada和Miu Miu，很渴望成為一位設計師，請問你對我有什麼建議？

Miuccia Prada：學習！學習！學習！多看電影、欣賞藝術、閱讀文學，時裝是改善生活的工具，是為你和你的生命而設計的，這不是一種抽象的工作，我工作的成果是讓人生活得更好，協助你找尋自己的性格。