Giorgio Armani優雅風範 永恆之思

【明報專訊】Giorgio Armani匯集多段珍貴影像與經典採訪，製作成的紀錄片名為Timeless Thoughts（《永恆之思》），特意在來季系列發布前於電視及網絡首播。片長10多分鐘的紀錄片，請來意大利著名演員Pierfrancesco Favino旁白，訴說Mr. Armani多年的創作歷程，闡述品牌如何創造了超越潮流，幾近不受時間影響的風格。

來到2021春夏男女裝系列，Giorgio Armani將男女裝同場聯合發布。系列開首一組介乎銀、灰或淺藍色的套裝，已非常引人注目。男女裝的廓形都是柔和飄逸，男裝大部分造型配以馬甲，倍覺瀟灑帥氣，而在女裝出現的幾何菱格圖案、柳條紋、格紋及帶點東方韻味的花卉刺繡圖案等，則優雅別致。隨後系列色調一轉，變為偏黃的暖灰、寶藍或淡綠翡翠色，高雅耐看。面料裝飾在晚裝部分變得更精緻華麗，卻不浮誇俗套。然而整個系列最吸引人的，依然是品牌引以為傲的西裝外套。Mr. Armani曾提及自己每個設計都會先由外套出發，這個系列也再一次印證品牌獨有的優雅風範。

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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