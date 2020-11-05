Fendi模特兒家族 一脈相承

【明報專訊】疫情期間很多人都留在家中自我隔離，Fendi設計師Silvia Venturini Fendi忽發奇想，把在家的種種細緻觸覺轉化為來季的設計靈感，例如從窗外透進室內的柔和樹影、淡雅的米白色亞麻布窗簾、清秀的針織刺繡枱墊、質感輕軟的羽絨寢具等。衣飾的層次豐富，剪裁有道，加上雷射切割及鏤空刺繡絎縫綢緞、長梯形通花刺繡及鏤空花卉，在層層光影之間隱約透現肌膚的效果，令系列洋溢一種溫馨暖和的感覺，同時不失high fashion的高貴精緻。

為配合設計概念，時裝騷邀請多組家庭親屬擔任模特兒，包括名模Edie Campbell與妹妹Olympia，名模Cecilia Chancellor與兒子Lucas 及同為模特兒的Philippe與Dries Haseldonckx父子，家族一脈相承的概念表露無遺。自2020春夏季起，Karl Lagerfeld離世後Silvia Venturini Fendi獨擔設計大旗，水準非但沒有下降而且屢見驚喜。品牌早前宣布請來Kim Jones加盟，從2021秋冬季起負責品牌女裝高級訂製服、成衣和皮草系列的藝術總監，Silvia Venturini Fendi則會繼續負責手袋配飾及男裝系列。因此來季為Silvia Venturini Fendi獨自設計的最後一個女裝系列，感覺別具意義。