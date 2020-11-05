Dior重視感覺 穿出個人喜好

【明報專訊】疫情下Dior的實體騷如常舉行，天橋背景驟眼看似教堂的彩繪玻璃窗，其實是意大利藝術家Lucia Marcucci創作的拼貼畫，加上合唱團Sequenza 9.3現場演繹取材自科西嘉島傳統喪禮時詠唱的哀歌（Voceri），似乎是透過哀歌的旋律，回應疫症帶來的不安大氣候。

作為Dior史上首位女性創作總監，Maria Grazia Chiuri入主品牌以來，一直積極透過服裝宣揚女性主義，每季創作她都會向女性主義者前輩取經，這次就以女性詩人、知識分子和作家作靈感繆斯──和她一樣透過作品來描繪生活與情感的女性。這場世紀疫症給予Maria Grazia Chiuri新的看法，在設計上不再單純考慮衣服的外觀，而是更為着重於穿衣服的感覺。以經典的Bar Jacket為例，乍看之下今季似乎沒有了它的身影，事實上卻是以顛覆傳統的手法重塑固有線條，她引鑑演繹品牌1957年秋冬高級訂製服系列中的日本設計的廓形，將Bar Jacket的結構改造，讓圓潤的肩部線條變得柔軟，配上寬鬆袖身、和服式開襟，並加入繫帶設計，好讓穿衣者隨喜好調整。