Balenciaga巴黎街頭致敬經典

【明報專訊】2021春夏季度的巴黎米蘭時裝周，有品牌選擇缺席，似要把春夏系列的發布時間推遲至更接近現實季節，而Balenciaga則選擇發布夏季21 Pre-collection系列，算是湊一湊熱鬧。

沒有實體騷的發布以短片形式取代，執導和掌鏡的是導演Walter Stern，長9分3秒的短片背景音樂是由樂隊BFRND翻唱1980年代加拿大籍歌手Corey Hart的Sunglasses at Night，新版本帶有更強的電子techno樂風和冷酷的機械式唱腔，比原版本更型格和更配合影像氣氛。順帶一提的是BFRND早於2017年開始與Balenciaga合作，因此與品牌創意總監Demna Gvasalia甚有默契。

背景音樂一響起，架起太陽眼鏡及外表冷酷的男女模特兒便逐一出場，「口噏噏」唱着歌詞急步走在巴黎街頭，穿過暗黑的窄巷或隧道，感覺帶點荒謬卻又極為型格。系列很多都是運動服、牛仔衫褲或恤衫西褲等日常衣櫃必備單品，沿用品牌一手帶起的oversized超大碼輪廓：極橫墊膊、袖長及膝等獨突的垂墜感剪裁，令衣服變得絕不平凡。細看還有很多創意細節，如皮靴拼合而成的皮褸，以布碎做成的蓬鬆披肩，還有一條特別向品牌創始人Cristóbal Balenciaga致敬的經典魚網狀裙，魚網以微小的金屬盔甲狀鏈環構成，令系列有種出其不意的街服感覺。

系列有93.5%的原材料獲得可持續認證或可升級再造運用，印花的主要成分則100%具可持續認證。系列中大部分衣服均為男女同穿款式，用意為希望有效降低產品生產中因款式過剩而帶來的環境影響，如此大開大合的設計卻有細心周到的想法，令人意想不到。若想又要型又要環保的，來季選擇非Balenciaga莫屬。

文：溫兆明、劉詩言

編輯：王翠麗

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