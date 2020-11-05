Moschino 微型「模特兒」向高訂致敬

【明報專訊】在刻下的亂世，Moschino 創意總監Jeremy Scott似乎收起了一貫的瘋狂玩味。啟發自第二次世界大戰後巡迴世界的「Théâtre de la mode」精神，把其中採用微型人偶展示新裝的概念，糅合至今季時裝騷。他找來美國木偶品牌Jim Henson合作，創造出多個按照真人比例製作的30吋扯線模特兒人偶，讓「她們」穿上各款精緻晚禮服，呼應今季向高訂時裝致敬的主題，同時銳意展示品牌一直以來被隱藏和忽略的細節做工。在Jeremy Scott的帶領下，品牌深信：「要從新的起點出發，就需要從一些事情開始做起。」

Christian Louboutin走入虛擬世界逛名店

也許全拜《動森》的熱潮所賜，紅底鞋王Christian Louboutin透過類似的韓國遊戲應用程式Zepeto，舉辦一場虛擬發布會，展示2021春夏系列。無論是Christian Louboutin本人、當紅KOL，還是fashion insider，人人都可以自製虛擬角色，化身遊戲中人物，走進虛擬專門店Loubi Boutique，試穿和配襯超過60款的新季鞋履和配飾，當中不乏鮮明大膽的設計，像是漆皮搭帶高跟鞋、銀鏈高跟鞋手袋小吊飾，以及配以小袋的短靴等。

Burberry 在大自然中再生

早在今年6月，Burberry已預告會將時裝騷融入英國戶外環境。選址在一座森林中舉辦，因受疫情影響，全場不設觀眾席，反而讓整個系列的意念更完整地呈現；創意總監Riccardo Tisci找來藝術家Anne Imhof合作，從中加入行為藝術表演，在搖滾歌手Eliza Douglas的演唱襯托下，塑造出猶如神秘儀式的張力。系列命名為「生命綻放」，Riccardo Tisci表示，在這段期間，他一直思考什麼是再生，向大自然持續的自我重生歌頌。