霍金限量版腕表 時間見證成就非凡

腕表編號——Bremont霍金限量版腕表表背鑲嵌4塊木盤，取自霍金思考宇宙奧秘時的桌子，腕表編號則印在霍金1979年原版研究論文中的紙張空白位置，再裱入表盤底部。（品牌提供）

限量版——Bremont霍金限量版腕表有不同版本，精鋼配黑色表盤版本（圖）限量388枚，玫瑰金配黑色表盤和白金配藍色表盤版本各88枚，具秒針逆跳功能和大日期視窗。（品牌提供）

【明報專訊】時間是什麼？可能是不少科學家窮一生力氣追尋答案的問題。近代最重要跟時間有關的科普著作，可能是霍金（Stephen Hawking）的《時間簡史：從大爆炸到黑洞》。

最近鐘表品牌Bremont便以他為主角，推出霍金限量版腕表。腕表具有秒針逆跳功能和大日期視窗，表背鑲嵌4塊木盤，取自霍金思考宇宙奧秘時的桌子，亦是他最珍貴的財產之一。其兒子Tim Hawking表示：「腕表中的木盤可追溯到18世紀初William & Mary斜面辦公桌抽屜的橡木。我父親的祖母於博洛布利茲（Boroughbridge）創辦了專為女童成立的學校，並任職校長，她在退休時獲贈此辦公桌。其後她將此轉贈我的父親，從此陪着他走過一生。」

腕表表底蓋中間能看到象徵宇宙的隕石圖案，並刻上霍金出生日（1942年1月8日）時牛津上方的星空。每一枚腕表的編號均印在霍金1979年原版研究論文中的紙張空白位置，再裱入表盤底部。腕表內置獨特的BE-33AE機芯，具有長達42小時的動力儲存。

Bremont會將部分限量版腕表的收益捐贈至主研宇宙學亦支援運動神經元疾病患者的「史提芬霍金基金」，支持他們的工作。

查詢：2395 0628