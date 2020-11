時尚KOL分享秋冬造型靈感 穿出旅行感覺 以時裝度假

next

【明報專訊】你還記得外出旅行的那份感覺嗎?當疫情完結似乎遙遙無期,對於慣常外遊的人來說,確實心癢難耐。有人選擇用Google Maps「漫遊」景點街頭,也有人一再重溫舊照片……除此之外,還有什麼方法安撫那顆渴望外遊的心?本地時尚KOL Noel Li(no3l)說「Believe fashion is an integral part of travel」,強調時裝是每趟旅程中不可或缺的一部分,就讓他轉換角度,讓大家透過時裝來感受「旅行feel」的感覺。

奢華glamping造型 幻想置身美國森林

從Noel Li(no3l)的Instagram上可見,他經常也會分享旅行造型打扮,對外遊衣著甚有心得,打正旗號宣揚「Dress Up to Travel」的生活態度。

在漫長的抗疫日子中,大家再無法如過往一樣外出旅遊,然而對打扮充滿點子的Noel卻說,「雖然因為疫情,大家都不能遠行,不過我認為反而激發起不少人的創意。」

大家可有想過留在香港,也可以感受到另一個城市的「氣息」?Noel就教大家從休閒生活造型入手:「若去野餐的話,可以穿著法式清新風格的文青服飾,坐在地巾上喝杯紅酒、吃件芝士,塑造法國情懷;至於鍾情奢華派glamping,則可以穿Ralph Lauren的經典戶外服飾到郊區,弄一杯露營咖啡,幻想自己是置身美國森林露營的休閒型男。」他建議的衣著造型均充滿情景畫面。他表示,「以上的例子,事實上都與Dress Up to Travel有着同一個理念──就是穿得漂漂亮亮地拍一張照片,記錄人生」。在穿衣打扮上多花一點心思與想像,總能為生活增添多點情趣。

隨身「迷你行李箱」+ 舒適運動鞋

對於「懶得襯衫」的男生來說,其實亦可以「輕易」地從配飾入手 ,塑造出旅行感覺。Noel心儀的有近期大熱的Rimowa迷你行李箱clutch,「一直以來,人們一看到Rimowa就會想起旅遊,既然我們現在不能把大的行李箱拿出來用,這個小小的隨身行李箱,應該可以一解我們『無得去旅行』之苦吧!」

提到旅行袋,他表示自己一直鍾情Louis Vuitton的Keepall系列,「尤其在Virgil Abloh上場後,他經常在設計中突顯品牌的旅程文化,把Keepall Travel Bag玩得出神入化」。 至於鞋子方面,Noel認為絕對少不了一雙運動鞋,「一個旅行袋,配上一對舒適的運動鞋,就可以簡單塑造出旅行的感覺」。

留家抗疫 冷衫塑造節日氣氛

持續疫情,令全球旅客停飛,在今年的聖誕佳節期間,絕大部分人也只好留在家中抗疫。怎樣讓自己不致太鬱悶?Noel建議大家可以透過home fashion來塑造節日氣氛,他說:「可以在家中穿上一件富有聖誕氣氛的冷衫,在沙發上邊喝杯熱朱古力、邊看Netflix,絕對可以為家居生活添上一點節日色彩。」

世界各地疫情仍然反覆,此時此刻,雖然何時終結還是未知之數,但還是問了Noel,待疫情過去後,最想到哪兒外遊、到當地做什麼。他語帶無奈笑說:「如果只去一個地方,真的不能治癒我的『旅行病』吧!我現在想念在東京街頭,一袋二袋不停的血拼;也想念在紐約城市,穿梭拍攝時尚照;也想念在泰國海灘,穿著夏威夷衫喝mojito……這些以前不難做到的事情,原來會變得不再容易。」但願在不久的將來,大家也可以到世界各地來個真正的Dress Up to Travel造型,拍照留下美好的生活片段。

●Noel Li(no3l):香港時尚KOL,一名熱愛旅遊的80後,相信旅遊是一種信仰,更相信時裝是旅遊的一部分。Instagram帳戶(no3l)擁有超過6萬個追隨者。

文:劉詩言

編輯:陳淑安

美術:陳瑞麟

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com