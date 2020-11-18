正裝推介：穿戴合時 男士秋冬四正造型

【明報專訊】無論大家多懷念外遊的日子，希望透過服飾給自己帶來一點「感覺良好」，但當回到現實生活之中，相信還是要乖乖穿上一身四正的打扮示人。不過，別以為端正得體便代表要成為「悶男」，其實大家可以隨着季節天氣變化，來選擇穿戴合時的服飾。趁短暫的秋天還未過去，Noel認為可以把握時機穿著「秋天限定」的造型，「穿一件簡約的西裝褸，內襯簡潔的襯衣，再配搭西裝短褲和黑色皮鞋，看起來既紳士又不單調。」他說：「在秋天穿著這個造型剛好，穿西裝外套，不會太熱；穿西裝短褲，又不會太凍。」

那麼踏入冬天，又可以換上什麼類型的大衣外套？Noel說：「很多香港人也喜歡穿著羽絨，雖然我並不討厭羽絨，不過認為在冬天穿著大褸，是一件冬天限定的事情，需要好好珍惜。」面對香港濕冷的冬天，Noel精選一件Celine斜紋防水面料trench coat，他說：「除了因為一直鍾情於海軍藍配金色鈕扣的經典設計外，這件大褸的最大特色，是特別配上了腰帶，在同類型的大褸之中，甚少有這樣的設計，可防止寒風吹入，禦寒一流。」

●查詢：

Celine 2525 1281

Dior 2522 7938

Farfetch www.farfetch.com/hk

Kapok 2191 1268

Ralph Lauren 2871 9338

Rimowa 2525 2780

文：劉詩言