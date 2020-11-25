由珠寶到生活精品 奢華美洲豹家中踱步

童趣系列：品牌另外推出為小孩而設的Cartier Baby系列，以蝴蝶、兔子、熊貓和狐狸等動物為靈感，印於各種小童物品上。（品牌提供）

Entrelacés系列以兩條紅色絲帶交織成品牌的雙C圖案，除了托盤以外另有珠寶首飾盒的設計，正好用來擺放品牌的手鐲和戒指。Entrelacés系列中型托盤$3350、Love系列白金鑲鑽手鐲$338,000、Love系列白金鑲鑽戒指$84,500、Panthère系列鏤空鑲鑽戒指$376,000（黃志東攝）

品牌的代表動物美洲豹是由珠寶藝術總監Jeanne Toussaint在1910年代時確立，多年來曾出現在多種產品上，除了戒指和頸鏈以外，今年亦在波子棋遊戲中現身。Panthère系列棋盤$18,500、Panthère系列流蘇頸鏈$188,000、Panthère系列粗身戒指$47,200、Panthère系列幼身鑲鑽戒指$76,500（黃志東攝）

Pasha腕表是品牌的年度主打，最特別的地方是表冠位置附設的鏈式設計。與鏈條連結的表冠是保護蓋，真正的表冠藏於底下，為腕表增加玩味和趣味。Diabolo系列雪花水晶球$8900、Pasha系列腕表$126,000、Juste un Clou系列雙圈戒指$30,800、Juste un Clou系列單圈戒指$29,300（黃志東攝）

【明報專訊】還有1個月就到聖誕，大家因為疫情長期留港而抑壓下來的消費欲望，可會因此而稍為釋放？聖誕佳節，人們慣常以衣服或配飾作為禮物，送給珍愛和重視的人，但除了能夠穿在身上的衣物鞋袋和珠寶腕表，音樂盒擺設、書寫文具等小精品，或者更能為日常生活加添趣味。Cartier今年便推出家品擺件系列，將品味由珠寶腕表延伸到家中不同角落。

提起Cartier，你會想起什麼，是珠寶和腕表嗎？由Love和Juste un Clou系列的戒指、手鐲，到Santos、Ballon Bleu、Pasha系列的腕表，相信也是不少人鍾情的珠寶飾物。但除了珠寶腕表外，其實自1880年起，品牌已製作不少日常擺設，例如最早的香水瓶、粉餅盒，墨水瓶和文具等。

日常擺設散發品味

到1930年代，第3代傳人Louis Cartier創立了「S」部門（S for Silver），更打正旗號創作各類型奢華禮品和實用擺件，如打火機、懷表和腰帶等。他在接受媒體採訪時，便曾特別強調對配件物品的重視：「Cartier其實不僅製作奢華珠寶。我們既可以頸鏈裝飾女士的香肩，也可用粉餅盒、鏡子、小梳子甚至名片填滿她們的手袋。這些作品擁有同樣的創意與工藝印記。」

美洲豹現身花瓶信箋

今年品牌推出了4個擺件系列Panthère de Cartier、Entrelacés de Cartier、Diabolo de Cartier和Cartier Baby。Panthère系列以陶瓷、紙張與cashmere材質演繹品牌吉祥物美洲豹。

在1914年時，豹紋圖案首次在品牌腕表上現物，自此成為標誌元素，而在Louis Cartier於1917年贈予品牌珠寶藝術總監Jeanne Toussaint的煙盒上，一隻美洲豹在兩顆柏樹間悠然踱步。在今次的精品系列中，美洲豹亦在白色、黑色、綠色和紅色的鮮明對比中游走，除了在托盤、紙牌遊戲和花瓶等瓷器上現身，在筆記本、信箋、邀請函等紙製品上也可看到牠的蹤影。

蜿蜒絲帶交織雙C圖案

Entrelacés系列的主角是以品牌字母「Ｃ」相互交織而成的「C in the C」圖案，也是品牌的標誌字母印花。現在的品牌禮物包裝的紅色封蠟上，亦一直沿用此印章標誌。在擺件系列中，品牌重新演繹此經典標記，由托盤、花瓶，到珠寶盒、腕表盒等木質漆器上，也可看到由蜿蜒絲帶交織成的雙C圖案。

Diabolo系列則以紅色魅力與微繪藝術為主題，設計取材自Jeanne Toussaint 1944年時為慶祝法國解放而創作的「自由鳥」 胸針、飾有金色花紋的紅盒、1930年代以來品牌喜愛的瓢蟲等，推出了小盒子、音樂盒、錢箱、積木、水晶球等作品。另外特別為小孩而設的Cartier Baby系列，則以蝴蝶、兔子、熊貓和狐狸等動物為靈感，印於雞蛋杯、撥浪鼓、水杯和cashmere毛氈等小童物品上。

相距品牌上次推出家品擺件系列，已有一段長時間，今年面世的新設計，在回顧品牌歷史同時，亦為大家帶來十足新鮮感，掃走2020年的悶愁。

●查詢：Cartier 8105 5008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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