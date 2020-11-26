2025年可持續發展目標 珠寶品牌為未來許下承諾

鑽石工坊——Tiffany於比利時、毛里求斯、博茨瓦納、越南及柬埔寨擁有鑽石工坊。（左圖）專家正於毛里求斯的工坊仔細檢驗鑽石，（右圖）而工坊周邊擁有宜人景色，令人更覺保育環境和可持續發展的重要。（品牌提供）

【明報專訊】女性對鑽石的傾慕，從來都沒有免疫力，當看見耀眼的鑽石時，雙眼不期然發亮。但時移世易，可持續發展成為奢侈品市場中不能忽視的焦點後，消費者除着重選購鑽石的切割、成色、淨度及卡數重量，簡稱4C的標準外，現在更會關心鑽石的來源，以及開採的透明度等問題。

成功的高級珠寶品牌，除了擁有精湛的工藝與設計，亦要有鮮明的品牌形象。若提到Tiffany & Co.（下簡稱Tiffany），總離不開其深入民心的Tiffany blue藍色盒子。其實品牌的經典多的是，例如早於1886年首推鑽石訂婚戒指，令每個女人都覺得一隻鑽石戒指恍如等同美滿幸福的愛情象徵。它亦得到美國第一夫人積琪蓮甘迺迪等政商、時尚名人的偏愛，以及柯德莉夏萍的電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）的加持，令這個誕生於1837年的紐約珠寶品牌歷久不衰。

3大支柱：地球、產品、人民

但要鞏固品牌百多年來的優勢，現下最關鍵的是可持續發展。其實早於1990年代，Tiffany就開始有關環境保護的工作，2000年更成立了Tiffany & Co.基金會，之後的環保行動便一浪接一浪。趁基金會成立20周年，品牌亦發表了「2025年可持續發展目標」的藍圖，項目重點有以下3大支柱：

地球——致力保護大自然，以進取的行動應對氣候變化和保育環境。例如於2025年底前，達至碳中和及提升氣候應變能力；由2021年開始，品牌所有新承辦的主要建造工程、擴建、翻新及室內裝修均獲得LEED銀級或以上認證。而在2025年底前，品牌亦會淘汰即棄塑膠包裝以及含有塑膠的附帶包裝。

產品——致力確保產品在生產過程的每個步驟都對人類及地球福祉作出貢獻。於2021年底前，品牌可100% 追溯製作珠寶的金、銀及鉑金的礦場或回收商；2025年底前，可100%追溯獨立註冊鑽石的原產礦場或供應商的認可礦場，並根據品牌新版本的「可持續發展材質指引」，負責任地採購產品、產品包裝及店舖裝潢的所有主要材質。

人民——品牌以多元化為先，締造共融環境，鼓勵個人成長，務求為員工、消費者及社會帶來正面影響。致力於2025年底前，成為最多元共融的奢華品牌，爭取獲得消費者的認同；並令美國公司管理層種族多元化，更切實反映美國勞動人口的結構。

品牌如此高調推出「2025年可持續發展目標」計劃，明報life&style亦特別訪問了Tiffany首席持續發展項目總裁Anisa Kamadoli Costa，她同時亦是Tiffany & Co.基金會的主席暨總裁。身兼兩職的Anisa負責監督公司的全球企業責任及可持續發展進程，並管理基金會的慈善活動。

鑽石工藝之旅 消費者可追溯產地來源

問：奢侈品如高級珠寶講求珍貴與罕有，同時會花大量資源製作獨一無二的珍品，這與可持續發展究竟有沒有本質上的矛盾？

答：在Tiffany，奢華與可持續發展都是息息相關的，兩者都是關於傳承、品質，以為後世保存美好為目的。作為一家企業，我們不斷尋找方法令所做的一切產生積極的影響，例如從負責任的礦山採購原材料；向鑽石車間工人支付合理的生活費；以可持續紙張製作我們標誌的藍色包裝；對可再生能源和節約能源項目作明智的投資等。展望未來，當我們全面考慮所有問題時，就可以對人類和地球產生持久而積極的影響。

問：當今的年輕人對可持續發展極為關心，因為他們是最受影響的一群。但富裕的一群因經濟條件較好而受到較少影響，他們同時是Tiffany的潛在顧客，品牌會怎樣去提高他們的對可持續發展的意識？

答：我們認識到，當今的客戶具有前所未有的社會意識，他們深切關注所購珠寶的來源。我們的鑽石工藝之旅（Diamond Craft Journey）企劃，特意推廣可追溯鑽石的重要，消費者從前可能並無這種意識。在選擇鑽石時，不僅要了解其原產國，而且還要知道其製作工藝及其他條件，通過將鑽石專屬的地理資訊帶到店舖展示櫃、網站和鑽石證書，鼓勵客戶作出更明智和更負責任的購買決定。

跨部門合作 實踐可持續目標

問：新型冠狀病毒肆虐全球，對於品牌的「2025年可持續發展目標」計劃會不會有不利的影響？

答：新型冠狀病毒的出現，反而令大家更加意識到我們是生活在一個相互聯繫和依存的世界中。「2025年可持續發展目標」是公司在未來幾年業務發展的重要框架，並將我們工作的深度和廣度聯繫在一起。計劃中就3大支柱（地球、產品、人民）的一系列承諾，是基於品牌對社會和環境的影響與機遇而得來的評估，同時亦根據聯合國的可持續發展目標而制定。我很期待在未來幾年內將計劃的所有目標一一實現。

問：在整個計劃裏，有哪個項目最具代表和令你最感自豪？

答：我們的可持續發展目標計劃是個跨部門合作的結果，即計劃裏的目標是跨越地區、團隊和級別的Tiffany員工設定，在付諸實行的時候，要經過外部的協作和內部流程實踐，目標也是一環扣一環的，因此我會將各個目標看成一個整體，儘管會面臨眾多挑戰，我們仍會付出巨大努力，勇於擔當。

問：很多珠寶品牌都有可持續發展的策略，你覺得Tiffany能怎樣成為當中最突出的領導者？

答：從廣義上說，公司面臨的挑戰是複雜的全球供應鏈，因為它在原材料的透明度和可追溯上，並未趕上消費者或公司的要求。我們早就意識到，若要確保供應鏈能達到對社會和環境負責的要求，最佳方法就是定出超越同業的標準，並盡可能更有效去控制我們的供應鏈。

Tiffany在芸芸高級珠寶品牌中如此獨特，是因為在過去20年裏我們直接整合供應鏈。儘管許多珠寶商在公開市場上僅購買拋光的寶石，我們卻直接從負責任的來源採購毛坯鑽石，在世界各地自設工作室切割、拋光和鑲嵌。這令我們既可以達到自己的最高質量標準，又可以為工匠提供安全舒適的工作環境。鑽石工藝之旅企劃就是我們不斷前進的一個範例。

IRMA加強採礦標準

問：Tiffany捐助非牟利機構以保育在美國的廢棄礦場，這些礦場雖然已經荒廢多年，卻依然需要一再保育。這令我想到兩年前到訪贊比亞的Kagem祖母綠寶石礦場，他們算是行業中對可持續發展有承擔的公司，但在礦場看見一個大4萬多立方米、深百多米的礦坑時，未免為採礦後的保育工作而憂心。我知道Kagem礦場的母公司Gemfields是Tiffany的寶石供應商之一，品牌對採礦業會否投入更多資源，研究更可持續的寶石開採？

答：雖然Tiffany沒擁有或經營任何礦山，但我們在全球範圍內努力改善大小型的採礦業務。當然，除了在供應鏈中建立可追溯系統之外，我們還通過制定標準、慈善和倡導的工作，努力改善採礦業。例如我們在2006年協助啟動了負責任採礦保證倡議（Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA），並與相關單位緊密合作，提出新標準，亦應用於大型的採礦作業。 IRMA標準是與採礦公司、工會、非政府組織、受影響的社區，以及採購開採原材料的企業（例如Tiffany）共同創建，形成可靠且嚴格的標準。今年就有第一家礦山根據IRMA標準作獨立的第三方審核。我們認為在不久的將來，會有更多的礦業公司與IRMA合作，因為我們相信IRMA能加強整個採礦業在負責任採礦標準的實踐，並將各個持份者聯繫起來，更有利於可持續發展。

有色寶石方面，我們亦會根據獨特供應鏈的實際情况，制訂方案。Tiffany＆Co.基金會多年來一直支持有色寶石領域的研究與開發，並且展望未來，作為「2025年可持續發展目標」的一部分，目標之一就是繼續與我們的有色寶石供應商和其他合作伙伴，改善可追溯和減少採礦對社會和環境的負面影響。

查詢：Tiffany & Co. www.zh.tiffany.com/sustainability

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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