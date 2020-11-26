回應躁動不安末世 暗黑怪誕時裝對抗崩壞

【明報專訊】Balenciaga的現任創作總監Demna Gvasalia，甫出道已是話題人物。很多人認為他筆下的創作一味靠誇張高調嘩眾取寵，但不能否定的是在那刻意製造噱頭的表達手法背後，隱藏着他的獨到見解和想要表達的信息。面對日漸崩壞的世界，他選擇以怪誕中帶威嚇氣勢的方式，回應那份躁動不安。

世界末日是怎樣的？Balenciaga 2020秋冬系列的騷場，是一個被洪水淹沒的空間，前3排的座位全數淨空且沒入水中，場內上方的LED熒幕播放着各種天災的影像，並反眏在地面上。踏着水面而來的模特兒，濺起水花，畫面充滿張力，就像提醒大家就算面對末日，仍然應該表現出勇敢剛毅的一面。

寶塔肩形 顛覆傳統線條

一如過往，Demna Gvasalia依然着眼於衣服輪廓。系列的女裝設計採用誇張的寶塔肩形（pagoda shoulders）和挺直的立領，看起來充滿氣勢，既挑戰傳統服飾的線條，亦向品牌創辦人Cristobal Balenciaga為女性繪製的前衛線條致敬。如被褥般造型的連身裙，透過印花和面料大大提升其柔軟感，並以絎縫、打褶及提花增添層次，猶如「走難」時的保護衣物，貫徹着Demna Gvasalia的玩味作風。

運動服飾成時尚靈感

從Vetements到Balenciaga，Demna Gvasalia的設計語言從來也離不開街頭時尚元素。從Balenciaga 2020秋冬系列可見，華麗晚禮服運用運動質感的設計與面料，組合出簡約的優雅風格。富現代感的束腰細節，經過熱成型處理，彷彿塑造出一條腰帶，柔和了緊身衣的堅挺線條。將晚禮服、緊身褲、手套和高跟鞋合為一體的設計，猶如引人遐想的第二層皮膚，展現女人的性感線條美。

至於男裝設計部分，Demna Gvasalia更是將運動服飾具體呈現，透過用於製作越野電單車、曲棍球服造型或潛水服造型的技術和面料，為男士日常穿搭帶來創新玩味的無限可能，也讓防護裝備化的外形結構變得軟化與時尚；虛擬的「Balenciaga足球隊」服飾，則表達出大多數男士對團體運動的着迷，極具戲劇感。

經典手袋變身 強勢重現天橋

對於任何一間老牌時裝屋來說，總會透過衣服和配飾來show off自家優良工藝，由Demna Gvasalia帶領的Balenciaga亦不例外。在衣服創作上，他透過立體誇張的肩形與輪廓，強調品牌的特殊剪裁工藝與高科技製衣技術。袋款設計方面，他就把品牌前創作總監Nicolas Ghesquière創造的經典Motorcycle Bag改造，將當中的粗獷窩釘細緻化，並換上簡約硬挺的線條，塑造出具建築廓形感的袋邊，突顯品牌精準的皮革裁剪功架。在外形與尺寸上，這款易名為「Neo classic」的新版本手袋，正好呼應系列的整體強勢格調。

查詢：Balenciaga 2798 8892（Landmark店）Puyi Optical 2631 1881（1881 Heritage店）

文：劉詩言

模特兒：Mary K、Kim（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Cathy

統籌：溫兆明

編輯：廖偉龍

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