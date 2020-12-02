入門之選：「海軍藍」腕表奪挑戰獎

【明報專訊】除了以上大獎，GPHG另一個備受矚目的獎項是「挑戰獎」（Challenge Watch Prize），名為挑戰獎是因為其特別要求，腕表定價比起小指針獎要求更嚴格，需在4000瑞士法郎（34,000港元）以下，今年奪得獎項的是Tudor的Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」腕表，去年品牌便曾以Black Bay P01獲得相同獎項，亦是其8年來第6次在GPHG獲獎。

Tudor近年不斷推出定價相宜的新作，吸引不少年輕一代表迷，市場定位清晰。品牌上月亦以此潛水表為主題舉行活動，展出品牌自1954年以來的潛水歷史和經典表款，包括早期的Submariner腕表到後來的Black Bay和Pelagos，而主角當然離不開Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」腕表。此表以其配色命名，同時呼應1958此重要年份，當年品牌推出首款防水深達200米（660 呎）的潛水腕表，亦稱為「大表冠」。直徑39毫米的新表配搭316L精鋼表殼，海軍藍啞面顆粒感圓拱形表面，搭配立體鐘點標記。1969年面世的「雪花」指針是品牌潛水表的一大標誌，可配搭飾有銀色條紋的藍色提花織紋表帶、藍色輕柔觸感表帶及鉚釘鋼表帶。新表用上MT5402型原廠機芯，獲瑞士官方天文台COSC認證，配備矽游絲及70小時動力儲備，品牌亦提供5年可轉讓保用保證，而毋須額外登記或定期檢查。

●查詢：GPHG www.gphg.org Breitling 2295 1088 Bulgari 2523 8057 Greubel Forsey 2110 4410 H. Moser & Cie. 2887 5518

Piaget 2530 2188 Tudor 2249 8888 Vacheron Constantin 2301 3811 Van Cleef & Arpels 2522 9677