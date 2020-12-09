Watch News：競投珍貴腕表 擁有羅浮宮藝術珍品

【明報專訊】延續2019年建立的合作伙伴關係，今年Vacheron Constantin（下稱VC）和羅浮宮博物館正式啟動共創項目。12月1至15日期間，羅浮宮將聯合佳士得拍賣行，在巴黎Drouot拍賣行的支持下，舉辦Bid For the Louvre網上專場拍賣會。品牌為這次拍賣帶來一枚Les Cabinotiers閣樓工匠特別訂製腕表。拍賣活動僅在佳士得官方網站上舉行，所有收益將悉數捐贈給羅浮宮博物館的共濟社會教育項目。本次拍賣中有多件舉世無雙的珍品，而VC Les Cabinotiers腕表是鐘表類別的唯一拍品。

在成功拍得此腕表珍品後，藏家可與羅浮宮的專家及VC的藝術大師參與時計的訂製創作過程——在羅浮宮館藏中揀選一件藝術珍品，由品牌的藝術大師再現於表盤上。琺瑯大師將根據最終選定的藝術珍品和藏家的偏好，選擇微繪琺瑯或灰階琺瑯工藝來呈現作品。藏家可選擇鉑金、粉紅金或白金作為表殼材質，亦可選擇在軍官式表底蓋上雕刻，並選擇心儀的表帶材質和色彩。腕表會搭載品牌自製的2460 SC機芯，無論走時的精準度，還是細膩的修飾打磨工藝，均秉承嚴格的品質標準及高級製表傳統。

最後製成的腕表會隨附兩份認證證書，一份來自VC，另一份則來自羅浮宮博物館，以證明此時計為官方認證的館藏藝術品復刻之作，別具價值。

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