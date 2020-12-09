前衛層層疊 隔絕冰冷世界

【明報專訊】被疫情籠罩的2020年，整個世界彷彿停頓下來。各地城市的街頭變得冷清，好像連聲音也沉寂了。在這冰冷的世界，一事一物顯得死氣沉沉。常說時裝反映當下，Matthew Williams第二度炮製的6 Moncler 1017 ALYX 9SM系列於今年誕生，層層疊疊的前衛廓形羽絨服飾，似乎是刻下寒冷天氣的「保護衣」。

記者總認為懂得欣賞Matthew Williams設計的人，都是為着他的初心而來。以街頭潮流品牌起家的他，強項是將美式街頭文化糅合高品質面料，自創立個人品牌ALYX起，設計靈感往往源於他的生活，並着重於衣服的細節部分，希望將衣服與人類的情感結合。這亦解釋了，為何一看到他的設計，很容易令人想起他的成長地加州。另一方面，Matthew Williams的創作方針，亦吸引了一些既負擔得起名牌靚衫，又想保留街頭情懷的人，就像他的兩名好友兼粉絲Kanye West與Edison Chen，各自都擁有出眾的時裝品味，即使這兩名70、80後已到達了「叔叔」之齡，一身衣著打扮卻依然不失潮人氣息。

懂得欣賞Matthew Williams的，又豈止一眾潮人？對於大部分人來說，2020是停滯的一年，不過，於設計師而言，卻是事業猛進的一年，自今年6月被LVMH管理層看中任命為Givenchy的創意總監後，人氣隨即在時尚界爆紅起來。不過，Moncler比LVMH更獨具慧眼。Matthew Williams說：「當Remo Ruffini（Moncler行政總裁）看過我在巴黎舉行的首場ALYX時裝騷的照片及服飾後，他便主動聯絡我安排一次會議，然後magic便發生了。我們談及Moncler Genius的概念，以及如何重新演繹Moncler的基因，過程令人振奮。」最後，雙方在2019秋冬季度開始，合力炮製出首個6 Moncler 1017 ALYX 9SM系列。

創作主題圍繞顏色、輪廓

說回今季的6 Moncler 1017 ALYX 9SM系列，是在新冠病毒全球大流行期間創作。Matthew Williams說：「每次由零開始創作時裝系列，都是一個漫長的過程。雖然這次受疫情影響，我們在Zoom展開會議的時間，比真人會面還要更多，不過由於每次創作過程都不一樣，我們也會為今次的計劃感到興奮。」在設計上，新一季整體比起去年的首個聯乘，有更多Matthew Williams的鮮明風格，當中除了用上1017 ALYX 9SM的標誌剪裁、激光切割細節與高熱縫接技術，在簡約色彩搭配的服飾造型上，更經常可見其招牌「過山車扣」點綴其中。談及今季的主題靈感來源時，Matthew Williams表示：「當着手創作的時候，我們傾向着重於觸感和感覺；主題則圍繞着顏色和輪廓。具體來說，我們始終專注於面料和輪廓，並透過類似ALYX處理衣服的方式，致力於服裝染料技術之上。」

黑色為基調 活用可持續面料

今季中，設計師將其對衣物染色的研究成果呈現在羽絨服上，採用黑色為基調的中性色調並應用於經處理的有機面料上，創作出一系列融合啞光與亮澤元素的羽絨及非羽絨服飾。另外，他從中實現環保理念，「我們同時亦致力於織物的開發，對於我來說，能夠從中採用回收尼龍和可持續面料是非常重要」。Matthew Williams的設計總流露着前衛感覺，那麼他又想將什麼新元素與想法帶到男裝界？「時尚有一種探索的自由空間，這種自由將永遠不斷進化。我們特別注意面料及其製造方式，我深信在未來將會變得更加重要。」

●查詢：Moncler 2524 7779

文：劉詩言

模特兒：Kim（We Management）

化妝及髮型：Echo Wong、Anson Lam

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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