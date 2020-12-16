時尚配飾：帽護頸耳遮擋太陽 頸套保暖塑造層次

【明報專訊】雖說行山裝束應以輕便為主，不過也可以在造型中加入配飾來「增強」造型──所指的是具實際用途的時尚配飾。於戶外活動時，在保持行動便捷的大前提下，攜帶背囊來放置行山裝備（例如：水、糧食及緊急用品等），能方便騰出雙手來保持平衡。

大家別以為冬天的陽光不及夏天猛烈，便不需要做好防曬工夫，事實上，太陽的紫外線，在任何季節也同樣具殺傷力。行山時，除了必須塗搽防曬護膚品外，亦可佩戴帽子來遮擋太陽。蓋着後頸及耳朵的款式，除了能發揮保暖作用，亦能減低面部及後頸被曬傷的風險。一副太陽眼鏡，還可以在無遮無擋的戶外環境下保護眼睛，阻隔強光及紫外線。另外，佩戴保暖頸套除了能為造型塑造層次外，即使脫去「最外層」的風褸，亦不怕頸部位置「入風」而着涼。

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