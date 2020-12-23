News：高級珠寶演繹盛放花園

「曼園」系列：作品由白色及粉紅鑽石組合而成，靈感源自花園中凝結在花瓣上的清晨露珠，顆顆剔透，在陽光下閃耀着晶瑩燦爛的光芒，猶如盛放的花簇恬睡在靜謐的花園中，令珠寶顯得詩言盎然。（品牌提供）

「睿念」系列：靈感源於線條美。珠寶選用白色鑽石及黃色鑽石塑造成幾何圖案形態，鏤空寶石排列展現顏色對比，垂落一側長短不一的閃鑽吊飾作點綴，高低錯落有致，為珠寶增添立體感。（品牌提供）

【明報專訊】對女士來說，珠寶始終比腕表吸引。本地珠寶代理商英皇鐘錶珠寶最近推出自家高級珠寶系列，不比外國品牌遜色。Nuò by Cindy Yeung高級珠寶由品牌主席兼行政總裁楊諾思帶領團隊創作，以獨特靈感、別樹一格的設計及精湛工藝，製成動人心弦的珠寶。

Nuò源自「諾」字的普通話拼音，既代表楊諾思的名字，經深思熟慮後才許下承諾，亦寄語一諾千金、言而有信，象徵品牌致力追求精湛工藝及高質量的承諾。「諾」字亦是她和女兒張一諾之間的微妙連結，一脈傳承，使珠寶成為代代相傳的瑰寶。

珠寶設計以Garden of Treasures庭園瑰寶為主題，延續「典藏」、「曼園」和「睿念」3個系列並推出全新作品，以繽紛瑰麗的花園為靈感，每件珠寶皆盛放如繁花，各具特色卻又互相輝映。她認為大自然的一花一草都是穹蒼的奇妙創造，而花園藝術則是透過人類的智慧與藝術觸覺，把大自然的恩賜創造成令人驚歎的妙作，正如各種寶石都是天賦的珍寶，經過富有意義的設計和工匠巧奪天工的雕琢，轉化成令人驚喜的藝術作品。

●查詢：www.emperorwatchjewellery.com

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