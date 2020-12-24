穿起火紅戰衣 趕走灰暗聖誕

【明報專訊】聖誕是個普天同慶又溫馨的節日，也是教徒慶祝耶穌誕生之日。雖然受消費主義影響令宗教氣氛減弱，卻令人們在這個大時大節更着重衣著打扮。今年是發生世紀疫症後的聖誕，在如斯環境底下，你會穿什麼？又會怎樣慶祝這個疫下聖誕？

雖然聖誕節是教徒為耶穌慶生之日，但其實早在基督教起源之前，12月25日已是其他宗教的重大節慶日。例如以火來象徵神的絕對和至善的瑣羅亞斯德教，在傳入羅馬後，衍生了該教主神——太陽神的誕辰節慶，信衆會於12月25日舉行盛大的祭典，因為這天是冬至後，意味着往後日子的黑夜開始縮短，白晝開始變長，是感謝天神賜給人們光明和溫暖的日子。在疫情當下，大家不妨換上火紅戰衣，往適宜起火的野外祭起生火，也像是向上天祈求擊退疫症的儀式，為今年的聖誕增添另類意義。

穿得純潔莊重 以表敬畏之心

更應節的活動，或可仿效教會歌詠團，在平安夜的街頭高唱聖詩報佳音，以紀念天使向世人宣告天主之子降生的喜訊。在限聚令下，孤身於鬧市後巷，穿上毛鬆鬆的頭套加頸巾，散發可愛溫暖感覺，也可讓充滿喜樂的歌聲，從城市的暗角中響徹雲霄。子夜彌撒因疫情將在網上直播，若然非要親身到教堂崇拜不可，選擇夜闌人靜之時，也務必穿得純潔莊重，一來以表敬畏之心，二來若遇上保安員，也許能得到對方同情而不予驅趕。

逆境中保持樂觀幽默

聖誕留在家中最能減低感染風險，大可將自己打扮成如聖誕禮物一樣，讓愛侶回家感受濃厚節日氣氛。若想重整沒法外遊過聖誕的壞心情，可試試集中精神，在平安夜凝視聖誕雪球擺設，當作誠心許願，或許能在睡夢中遇見一個白色聖誕……

以上當然純屬戲言，還望讀者不要介意。在新冠疫情令全世界哀鴻遍野的同時，香港亦不能倖免於難，加上政治氣氛比經濟更為低迷的此刻，即使佳節當前也難有普世歡騰之感，但若我們繼續懷憂喪志，身體以外恐怕亦影響心理健康。如果能保持樂觀、幽默，也許能在有限的條件下自得其樂，過一個時尚又快樂的疫下聖誕。

文：溫兆明

協力：劉詩言、康詠然

模特兒：Gertruda S（Quest Artists & Models）、Caroline Santos（CalCarries International Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

●查詢：

Balenciaga 2798 8892 （ Landmark店）

Dolce & Gabbana 2877 5558（中環歷山大廈店）

Gucci 2524 4492 （ Landmark店）

Maison Margiela 2840 0318 （海港城店）

Simone Rocha 2526 8250 （ Landmark店）