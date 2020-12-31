意大利魔法靈感 以旋律驅走厄運 早春花卉綻放 蝴蝶刺繡飛舞

【明報專訊】回顧2020年，疫情風雨飄搖下，全球恍如齊齊「行衰運」，各界受盡經濟打擊，時裝界也無一倖免。隨着各國封城隔離，時裝周日程取消，零售界業績破新低，奢侈品牌尤其受挫，作為業界巨頭的Dior，卻藉此動盪迷失之時，以意大利古老治癒魔法術為靈感的2021早春系列，寄語病毒快快退散，祈求早日回復自由快樂的生活。

「當你絕望時，必須相信生命是會有奇蹟的。」品牌創意總監Maria Grazia Chiuri，早前接受英國Vogue獨家專訪時這樣說。雖然今年因疫情關係，工坊的裁縫師受封城措施困阻，但大家善用網絡溝通，在有限的資源環境下使出渾身解數，最後合力完成發布作品。

她在訪問中表示，今次系列靈感源於一本名叫Sud e Magia的書，書中講述意大利人類學家Ernesto De Martino，於二次世界大戰後在意大利南部旅行時，留意到當地人以舞蹈和音樂作不同魔術儀式，例如傳統Tarantula圖騰狼蛛民族舞蹈。據說被狼蛛所咬的舞者進入混沌迷糊的狀態，會歇斯底里地舞動手腳，這種舞蹈不僅能解蜘蛛之毒，亦能消除我們內心的恐懼和痛苦，從而令人對未來充滿信心。

今季的網上直播時裝展，Maria Grazia Chiuri特別選址於自己的成長地意大利普利亞（Puglia）舉行，現場邀請了不同領域的藝術家，同時以音樂和舞蹈演出，猶如一個民間祭典般，象徵以歡樂的旋律驅走厄運，而系列中的服飾，亦糅合了不少當地獨有的傳統工藝元素。

普利亞古老紡織技藝 編織精細雙色布料

Le Costantine基金會一直通過教育傳統工藝以堅負社會責任，推動保護普利亞區自然遺產，其刺繡工作室「Amando e Cantando」（譯名「愛和歌唱」），由一群傳承當地紡織工藝的女編織者營運，旨在透過工作獲得獨立自主的能力。她們利用古老木頭紡織機，編織成手工精細雙色布料。為向這群默默耕耘的女性致敬，Maria Grazia Chiuri將這些布塊應用於多款外套設計上，包括品牌標誌的Bar Jacket，貫徹她一向熱中支持和宣揚女權主義的作風，部分半身裙的後方更蘊含工坊格言「愛和歌唱」的刺繡，完美呼應今次系列主題。

細心留意的話，也會發現今季出現不少蕾絲元素。採用誕生於15世紀意大利的Tombolo手工刺繡蕾絲技術，匠人需先在紙板或紙張上繪畫圖案，以大頭針將圖紙固定在圓柱形軟枕上，並採用名為「fuselli」的特別木線軸，作為穿線、捻線或綁線的工具，編織出複雜細緻的鏤空圖案，如系列中的花卉和蝴蝶刺繡，均由少數傳授這種技藝的刺繡師Marilena Sparasci製成，每個圖案需花上15個小時，認真慢工出細貨。

花卉刺繡圖騰 盡顯古典風情

同樣令人印象深刻的，還有猶如希臘女神般，浪漫透薄的寬鬆連身長裙。Maria Grazia Chiuri再次找來好友兼藝術家Pietro Ruffo合作。擅長素描、水彩畫及雕塑的他向大自然取材，為柔和輕盈的薄紗連身裙裝，一共設計出5款花卉刺繡圖騰，搭配簡潔雪白的刺繡頭巾、綁帶羅馬涼鞋、大型金屬首飾，並加以彩色水晶和珍珠點綴，紅紅綠綠的色彩碰撞，盡顯古典風情。

粉嫩藤格紋手袋 搭配金屬「CD」標誌

另外值得一提的，就是人氣高企的Dior手袋，即使面對疫情價格都有升無跌，而今季又有新搞作。首次亮相的Dior Caro，袋身綴以經典Cannage藤格紋的柔軟皮革，搭配金屬「CD」標誌和孭鏈，最吸引人的莫過於一系列粉嫩淡雅的配色，包括天藍、薄荷綠和玫瑰紅，小號尺寸還有長毛羊皮、牛仔布和迷幻Tie & Dior的版本選擇，大家可根據日常裝束，盡情mix and match。

同是全新袋款的Dior St Honoré，梯形的設計形狀，面料選用亮面或粒面小牛皮，同樣配上金屬「CD」標誌和短身手挽，整體線條工整簡潔，低調中顯高貴，且備有可拆式肩帶，實用度高，相信能深得一眾OL歡心。

在這創意產業低迷的時勢下，Dior排除萬難，交出一張漂亮的成績單。雖然現時疫情反覆，在全球確診數字不斷上升的情况下，來年的實體時裝大騷或需繼續停辦，何時才能回到以往繁華盛世的美好日子，依然是未知之數。但Maria Grazia Chiuri相信，在找到問題的解決方案之先，勇敢抱住希望和信念，就是面對逆境的最佳良藥。即使接下來挑戰再多，方向怎變，大家都應咬緊牙關，努力前行，在新一年好好展望將來，重新出發。

●查詢：Dior 2524 8277（Landmark店）

文：康詠然

模特兒：Mary K（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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