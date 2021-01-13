跨過困境 堅韌耕耘 牛年腕表 迎接希望時光

【明報專訊】還有一個月就到農曆新年，過去一年疫情令各行各業陷入困境，大家都期望踏入牛年會有起色，像財經界的「牛市」一樣，重新出現向上發展的升勢，帶來樂觀氣氛。牛在東方的形象是堅韌勤奮、默默耕耘，在西方文化中是財富、力量與希望的象徵。不少高級腕表品牌便以牛為主題，推出生肖表，祝願新一年新氣象。

顯示農曆 掌握十二時辰

現時的標準日曆以太陽日為基本單位，但中國傳統農曆則採用陰陽曆制，即以月亮周期作為一個月的太陽曆法。Blancpain以5年時間研製3638自動上鏈機芯，配搭在中華年曆腕表中。除了時分、日期和月相之外，腕表配備中國傳統曆法的主要顯示，包括十二時辰、星期、月份、閏月、十二生肖、五行和十天干。2021年的「牛」生肖圖案出現在12時位置的視窗中，視窗下方是十二時辰計算器。3時位置指示十天干和對應的五行元素，9時位置通過指針指示農曆月份和日期，圓形視窗指示閏月。中央蛇形藍鋼指針則指示新曆日期。

微繪工藝 山水畫風

早在1774年，Jaquet Droz家族已與中國宮廷結下不解之緣並向中國出口多件鐘表藝術品，讓乾隆皇帝及朝廷官員着迷，令他們對機械時計以及自動人偶產生濃厚興趣。時至今日，故宮博物館依然陳列品牌眾多保存完好的自動玩偶和懷表。牛在12生肖中有不屈不撓和值得信賴的意思。品牌推出的4款牛生肖表中，其中3款用上紅金製作，第4款為白金。其中兩枚時分小針盤（Petite Heure Minute）腕表用上微繪工藝，在霧氣繚繞的群山之間，一頭英姿煥發、神態祥和的牛被勾畫在表盤上，像極一幅山水畫。另外品牌亦製作兩枚融入浮雕工藝的腕表，在黑色縞瑪瑙表盤上綴以浮雕牛。

鐫刻技藝 精湛細緻

Breguet將18世紀傳承至今的兩項專業精湛工藝鐫刻和機刻雕花結合成Classique 7145牛年腕表。在中國文化中，牛予人穩重、誠實和勤奮的形象，工匠的鐫刻工藝將表盤上的牛勾勒得躍然紙上。工匠運用不同大小的鑿子鐫刻牛隻，金質表面經多次電鍍處理後，以4種不同色調呈現，牛角和牛蹄則展示截然不同的天然白金色澤。每個工序也需準確處理，以保護機刻雕花背景。呈扇形的機刻雕花圖案在5時和6時位置之間綻放，其精細準確度達十分之一毫米，同樣講求工匠的耐性和非凡的傳統技藝。

漆藝大師繪製金牛

自2013年起，Chopard每年都會推出一款相應的L.U.C中國生肖高級腕表。系列一直選擇以L.U.C XP系列超薄腕表為基礎，配備漆繪技術表盤，透過漆繪與金粉相結合的蒔繪工藝，呈現蘊含豐富象徵意義的畫面。今年是中國農曆牛年，品牌採用18K玫瑰金製作。腕表表盤出自具有百年歷史的山田平安堂工坊，由漆藝大師小泉三教繪製。表盤上，大師在產自日本漆樹（Toxicodendron vernicifluum）的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔，以熠熠生輝的背景襯托正在拉車的金色公牛，頭上長着筆直犄角，牛毛金光璀璨。金牛以黃金製作，飾以珍珠貝母和彩色漆繪，既是農耕象徵，又以含蓄而巧妙的方式展示工藝。

掐絲琺瑯 鑲78顆美鑽

琺瑯工藝大師Anita Porchet是Piaget的長期合作伙伴，今年繼續以其高超的大明火掐絲琺瑯工藝，將生肖牛描繪於品牌標誌的Altiplano系列腕表表盤。大明火掐絲琺瑯工藝已有上千年歷史。首先需以金絲在表盤上勾勒形狀輪廓，形成微小的分區隔斷後，悉心填入琺瑯釉料，再將表盤置於820℃至850℃的高溫火焰中反覆燒製，直至圖案永久定型，散發平滑溫潤的光澤。Altiplano系列牛年限定版腕表直徑38毫米，白金表殼鑲飾78顆明亮式切割美鑽，搭載厚度僅2.1毫米的自製430P超薄手動上鏈機芯。

內填琺瑯 捕捉牛神態

Ulysse Nardin採用琺瑯工藝製作表盤已經超過20餘年，也是現今少數專門從事此工藝的製表品牌之一。在品牌的牛年主題腕表中，藝術大師以金雕技法描繪「地辟於丑」，旭日初升，生機勃勃的景象。以內填琺瑯技法製成，設計捕捉了牛的自然神態，透過琺瑯彩繪和燒製，在方寸表盤間為圖案賦予生命。內填琺瑯的做法是用鑿刻工具在金屬面盤上雕刻出凹槽，再填入琺瑯釉調和液。不同金屬氧化物會提煉出不同的色彩與色調，經過高溫燒製定色，最後再拋光打磨成最終成品。

剪紙靈感 突顯層次

中國的剪紙藝術與瑞士文化中著名的剪影藝術（Scherenschnitt）有異曲同工之妙，這一藝術工藝也成為了Vacheron Constantin Métiers d'Art系列The Legend of the Chinese Zodiac生肖腕表的亮點。在金質表盤上，工匠以手工雕刻技藝雕成源自中國傳統花卉的枝葉裝飾圖案，將深淺不同的浮雕圖案精心組合在一起，營造出富有層次的效果，再以大明火琺瑯工藝燒製。表盤中央的鉑金或粉紅金生肖「牛」，則經手工雕刻技藝精心雕琢而成。腕表配備2460 G4機芯，採用無指標的時間顯示方式，通過四側的顯示窗顯示小時、分鐘、星期和日期。

●查詢：

Blancpain 2518 9966

Breguet2518 9930

Chopard2805 0777

Jaquet Droz2518 9928

Piaget 2301 2199

Ulysse Nardin2957 0000

Vacheron Constantin2301 3811

文：張曉冬

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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