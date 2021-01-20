兩大品牌包辦成交首5位 2020年鐘表拍賣 疫市創新高

Patek Philippe 1518：瑞士鐘表界傳奇人物Jean Claude-Biver珍藏的1948年Patek Philippe Ref. 1518玫瑰金表盤玫瑰金腕表以338萬瑞士法郎（約2760萬港元）成交。此表是PP首個萬年曆計時腕表系列，也是史上首款同時具備萬年曆及計時功能的腕表。（富藝斯提供）

【明報專訊】過去一年大家都過得不順遂，腕表界跟隨大圍經濟環境亦無可避免地出現倒退，不過，大家想像不到的是，原來「疫」巿之下仍有奇葩，說的是鐘表拍賣範疇。過去在拍賣行內常有「3P1R」的說法，即一般認為Patek Philippe、Audemars Piguet和Panerai 3個名字中帶P，以及名字中帶R的Rolex的腕表，最能夠持續流行和保值。不出所料，2020年腕表拍賣中成交首5位的腕表，由Patek Philippe和Rolex兩大品牌表款包辦。

新冠病毒疫情下，雖然拍賣行未有像往年一樣出現過千萬美元天價成交的腕表，但成交率仍然高企。例如富藝斯（Phillips）在2020年度的鐘表拍賣總成交額創下歷年新高，成交率更達99%，冠絕全行。

單以成交價計算，去年成交價最高腕表的第1、第3和第5位均為Patek Philippe，而第2和第4位則為Rolex，兩者可為平分秋色，而其中4枚腕表均由富藝斯包辦，包括拍得最高成績的一枚Patek Philippe Ref. 2523/1粉紅金雙表冠世界時間腕表。根據拍賣行資料，品牌僅生產4枚黃金表殼搭配機刻雕花裝飾組合的Ref.2523/1，其中一枚存放於品牌博物館。腕表最後以連佣金的500萬瑞士法郎（約4300萬港元）成交，據指此表由一名來自德國的網上買家投得，創下有史以來網上買家最高成交紀錄。

Paul Newman生前愛表 藏綿綿情意

排第2的是Rolex Ref. 6263 Daytona精鋼計時腕表，配「大紅字」（Big Red）表盤，意指6點位置小表盤上的紅色Daytona字樣，是荷李活型男Paul Newman生前的珍藏。腕表製造時間為1980年，直徑37毫米。此枚腕表是Paul Newman妻子Joanne Woodward在1983年贈予丈夫的結婚25周年禮物，表背刻上「慢慢駕駛Joanne」（Drive slowly Joanne）。這枚腕表一直伴在Paul Newman身邊，直至2008年，他因患肺癌入院治療。在這段時間，他把腕表贈予幼女Clea。Clea表示每當有人向Paul Newman稱讚這腕表時，爸爸總會說：「Joanne真有品味，這是她送給我的。」而每當Clea前往參加馬術比賽時，他總會帶着腕表到場在旁邊替她計時。腕表以547.5萬美元（約4240萬港元）成交，為Rolex歷來第3高拍賣成交價，Clea將拍賣所得投入數個由Paul Newman成立的慈善組織。

由瑞士鐘表界傳奇人物Jean Claude-Biver珍藏的1948年Patek Philippe Ref. 1518玫瑰金表盤玫瑰金腕表，是2020年成交價第3高的腕表。Ref. 1518是品牌首個萬年曆計時腕表系列，也是史上首款同時具備萬年曆及計時功能的腕表。此型號於1941年面世至1954年停產，其間生產了281枚。腕表大多採用黃金表殼，玫瑰金版本較為罕見。而玫瑰金版本Ref. 1518多配搭銀色表盤，這枚用上粉紅色表盤，目前已知只得13枚。此腕表在2011年時首次上拍，於日內瓦佳士得連佣以114萬瑞士法郎成交，由Biver親自購下，這次以338萬瑞士法郎（約2760萬港元）成交，在近10年間升值近2倍。

鉑金Daytona腕表 青金石表盤罕見

去年最高成交腕表中的第4位，在香港蘇富比（Sotheby's）拍賣場上誕生。拍賣行在去年7月拍賣中帶來一枚極為罕見的青金石表盤Rolex鉑金Daytona腕表。熟悉Rolex Daytona表款的讀者或許知道，Daytona腕表多為精鋼、黃金、白金為材料，甚少以鉑金製作，而據蘇富比指出，配備青金石表盤的鉑金Daytona目前已知更只得1枚。腕表以連佣$2540萬港元成交，打破「自動上鏈Daytona腕表」的拍賣紀錄。值得一提的是，現時出產的所有Daytona腕表固然都是品牌自製自動上鏈機芯款式，但Daytona最早期的表款均為手動上鏈（如上文提及第2高成交價的Paul Newman舊藏），自動上鏈款因為較新，在拍場上價值比手動上鏈款低。如第4位的這枚Daytona產自1999年，品牌採用由Zenith El Primero機芯改裝而成的Cal. 4030機芯，Rolex把El Primero機芯由每小時36,000轉超高震頻，降低至每小時28,800次，以令機芯更穩定。直至2000年生產的Daytona計時表，其實皆採用此機芯。

第2代黃金計時表 創同款拍賣紀錄

第5位腕表是直徑34毫米的Patek Philippe Ref. 2499第2代黃金計時表，跟第3位同為Jean Claude-Biver珍藏，成交價260萬瑞士法郎（約2130萬港元），創下了同款Ref. 2499的拍賣紀錄。Ref. 2499可說是繼承Ref. 1518的型號（ 亦即第3名高成交價腕表），由1951年面世至1985年停產，總共生產349枚，每年產量只得10枚左右。Ref. 2499大致分成4代，這枚製於1957年，屬第2代，表殼及巴頓式指針皆以黃金製成。這種以黃金製作的第2代，目前已知只得20枚，非常罕見。這些高成交價的罕見腕表背後，也有各自的獨特故事，讓我們從另一角度認識品牌的發展軌迹。

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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