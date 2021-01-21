綠色哲學融入設計 永續時尚 履行百年承諾

木心雕刻——品牌鼓勵每一個人關心地球生態，特別推出紀念品牌110周年的「Zegna綠洲之心」木心雕刻；以自然倒塌或出於安全原因而砍伐的意大利樹木製作而成，當中刻有「from the heart of Oasi Zegna」字句，象徵重生、回饋及對未來的共同承諾。「Zegna綠洲之心」木心雕刻 $1100（品牌提供）

綠色哲學起源地——品牌創辦人Ermenegildo Zegna自1930年代開始，已在品牌毛紡廠周圍的山地，種植逾50萬棵針葉樹，命名為Oasi Zegna（Zegna綠洲）。在這片佔地達100平方公里的自然保護區，體現品牌可持續與終身致力保護環境的傳承。（Ermenegildo Zegna/William Daniels提供）

【明報專訊】面對每况愈下的生態環境，人類開始反思自己的所作所為，認真和急切關注環保議題。近10年來，時尚界極力推動可持續時尚概念，透過品牌的影響力提升大眾對於「永續時尚」的意識，希望力挽狂瀾，拯救世界。此刻才談環保不知是否太遲，但早在上世紀，Ermenegildo Zegna創辦人已體會到人類與大自然之間的關係，展開環境保護計劃，如今品牌後人亦繼續履行與自然的這份承諾，讓這份社會責任深深植根品牌中。

每當聽到Zegna的名字，總會讓人想起品牌面料上乘的西裝，矜貴的紳士造型。在奢華背後，創辦人Ermenegildo Zegna自1910年創立品牌時，早已具備環保意識。他認為追求產品品質同時，亦應該讓自己的家鄉及身處的世界變得更美好，致力推動環境與景觀再造，為後代保存珍貴的大自然資源。這份理念，成為世代傳承的承諾，時至今天，品牌依然以他的願景為核心宗旨，每一步都以關注環境作準則。去年品牌踏入110周年紀念的里程碑，進一步擴闊可持續發展的承諾。

創建毛紡廠 植樹50萬棵

要說品牌的環保理念，應從Zegna起源地說起。1910年，品牌創辦人Ermenegildo Zegna選擇在阿爾卑斯山脈創建毛紡廠，他深明品牌是否成功，跟與當地社區建立積極關係有着密切關係。他懷着對當地人民、社群和地區的責任感，於1930年代開始發起一項艱巨的環境再造計劃，在毛紡廠周圍的群山間種下近50萬棵針葉樹，將一片貧瘠的山地改造成自然保護區，為美好的未來奠定基礎。如今這片「Zegna綠洲」已發展至佔地達100平方公里，從意大利北部比耶拉阿爾卑斯山脈（Alpi Biellesi）的特里韋羅（Trivero）小鎮一直延伸到塞沃山谷（Valle Cervo），成為一座免費的自然公園，為遊客提供一年四季接觸大自然的機會。除此之外，具有遠見的Ermenegildo Zegna還建造一條長達26公里的「Panoramica Zegna」公路，連結當地村莊、特里韋羅與周圍的自然美景，為世人塑造永續的享樂環境。於他而言，自然環境之美與人類的健康福祉，對有志於長期成功的企業而言必不可少。

回收廢舊面料 循環再造

作為延續品牌可持續發展理念的一部分，品牌去年與英國的Green Pea公司合作，選址位於意大利都靈（Turin） 的Green Pea購物中心，建造出全球首個綠色零售園，設立全新的「店中店」專門店。能夠入駐Green Pea的品牌，都需要遵循可持續發展原則，Zegna是當中少數的奢侈時裝品牌之一。專門店佔地達200平方米，店外的露台位置特別設有迷你版「Zegna綠洲」自然公園，種有10多種不同植物，讓顧客感受被綠意環繞的愜意。店內陳列一系列Zegna的簽名式產品，包括使用創新技術回收廢舊面料作為原材料的#UseTheExisting系列，生產過程均通過循環利用資源，避免浪費製造鏈中的任何材料——這願景正與Green Pea的使命不謀而合，致力於採用與自然和諧共生的原料製作高品質的產品，實踐可持續發展的承諾。

查詢：Ermenegildo Zegna 2295 0828（中環IFC店）

文：劉詩言

編輯：王翠麗

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