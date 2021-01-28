時尚品牌可持續發展之路 支持文化保育 傳承傳統工藝

因紐特文徽章——因紐特人是Parka大衣的始創者，而Project Atigi訂製項目則展示因紐特設計師的非凡傳統工藝和設計，每件作品均有一個特別徽章，加上因紐特文的「手工縫製」字樣。（品牌提供）

【明報專訊】飲水思源是傳統美德和智慧，從字面理解是喝水時思考其源頭，引伸我們要為當下享有而心懷感恩，若我們不忘本，就會更懂得珍惜擁有的東西，並保育其源頭。近年時尚產業逐漸了解這個道理，既迎合市場對可持續發展要求的大勢來討好消費者，也是「do the right thing」做對的事，平衡消費主義帶來的負面影響。然而環境保育以外，文化保育在可持續發展裏也佔有重要席位。

對於加拿大品牌Canada Goose而言，其「飲水思源」的「源」，一定是嚴寒的天氣。為了抵禦極端天氣，品牌製作高端功能服飾而成名，也順理成章以可持續發展策略來對抗地球暖化，可謂一為神功，二為弟子。品牌早前就推出了迄今可持續性最佳的Standard Expedition Parka大衣，這件設計充滿未來感的大衣是品牌HUMANATURE平台企劃的一部分，明報life&style訪問了品牌首席營銷官Penny Brook，了解整個企劃。

採用可持續面料和尼龍

Penny Brook指出，Standard Expedition Parka大衣是HUMANATURE平台的一個體現：「這件大衣選用上100%負責任的羽絨來源填充，兜帽部分使用的亦是可持續生態毛皮，特別採用未經染色的設計，用上盡可能減少化學製品添加的可持續有機Arctic Tech面料。外層則採用100%可持續尼龍，源於品牌的可持續Feather-Light抗撕裂面料。相較原先的Expedition Parka大衣，製作過程減少了30%的碳足迹和65%的水足迹。」

稱為Standard Expedition Parka，這會不會是往後品牌出品的新標準呢？「是的，我們努力循環再用材料，以減少在整個供應鏈中的原始材料使用。自2019年品牌成為Bluesign技術的合作伙伴，Bluesign是一個總部位於瑞士的獨立紡織品審核小組，專門監控材料的供應鏈、化學製劑使用、產品的每個環節，而定下的可持續發展標準。我們將他們的標準應用於資源效率、工人安全、環境和消費者保護及排除化學物質等方面。截至2019年底，Canada Goose有32%的面料通過Bluesign的負責任和可持續實踐標準，我們的目標是2025年這個百分比能達到90％。」Penny Brook續道：「在羽絨方面，我們承諾符合全球責任羽絨標準（Responsible Down Standard, RDS），並於2021年底前獲得100％的RDS認證。2022年開始亦計劃只會使用再生毛皮。」一件Standard Expedition Parka大衣，便包含了很多品牌未來的可持續發展策略。

除了生產上的改革，平台還包括其他可持續措施和教育項目，例如於2020年底在品牌擁有或經營的工廠中淘汰即棄塑料製品，於2025年內直接或間接實現零排放溫室氣體。Canada Goose還加入可持續服裝聯盟（Sustainable Apparel Coalition, SAC），通過品牌供應鏈推動環保與社會責任。品牌亦早於10多年前開始支持北極熊國際協會（Polar Bears International, PBI），致力保護野生北極熊及其棲息地，Canada Goose歷年為協會籌集超過350萬美元（約2712萬港元）資金。

保持地球寒冷 保持人們溫暖

當各大小時尚品牌都做着類似的可持續發展項目，Canada Goose怎樣在這一領域取得突破？Penny Brook表示：「我們一直受到居於嚴寒北方的人民所啟發。他們與自然和諧共處了數千年，靠的就是實踐可持續性。我們努力修復人類與自然世界之間的鴻溝，但也知道作為國際社會的公民，大家總能做得更多。我們的目標很明確，致力於使地球保持寒冷，同時令人們保持溫暖。」

HUMANATURE平台中有一個Canada Goose資源中心項目，品牌會將剩餘的製衣布料贈送予北極因紐特人社區，好讓社區人士重新改製成Parka大衣。另外一個名為Project Atigi的訂製項目，品牌與因紐特設計師合作設計膠囊系列，收益全數捐贈加拿大因紐特人組織（Inuit Tapiriit Kanatami, ITK）。目前品牌已經向ITK捐贈超過17.5萬美元（約135萬港元）。「Canada Goose資源中心與加拿大北部社區持續合作10多年，2019年發起的Project Atigi訂製項目是其延伸，志在展示因紐特設計師的非凡傳統工藝和設計。Canada Goose源自北部，因此我們有責任通過支持文化，傳統和傳統技能來支持當地的人民和社區。」Penny Brook補充。

因紐特藝術 表達人與大地親密關係

HUMANATURE平台還有關於藝術的企劃，分別是北境藝術項目（Northern Art Program）和靈感駐地項目（In Residence）。前者是Canada Goose在全球零售店推廣的藝術課程，專注於講述加拿大和北極地區的故事，以因紐特藝術表達人與大地的親密關係。後者則是品牌於巴黎、米蘭、蒙特利爾、多倫多、倫敦，上海和柏林的專門店，找來當地藝術家以店舖櫥窗為展示場所，用藝術分享他們的故事並表達其社區精神。Penny Brook續道：「舉辦靈感駐地項目的時候正值疫症蔓延時，對我們來說，以樂觀的主題應對這不確定的時代是很重要的。在過去的一年中，我們經歷了相當多的逆境，希望這企劃能為世界各地帶來加拿大的溫暖。」

查詢：Canada Goose www.canadagoose.com/en/beyond/humanature

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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