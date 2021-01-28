Love Over Rules系列 以愛打破種族文化界限

【明報專訊】社會議題經常成為藝術創作的靈感和主題，而時裝與藝術的關係又密不可分，這種互相牽動的關係造就了Sacai最新發布的宣傳片。

Sacai 2021春夏男裝暨初春女裝系列的宣傳片中，設計師阿部千登勢以「Love Over Rules」為系列主題，概念出自美國藝術家Hank Willis Thomas的作品。這位藝術家的創作主題涉及觀點、身分、商品、媒體和流行文化，目的是引起大眾對種族平等和公民權利的思考。廣告片由Hank Willis Thomas工作室與Equator Productions聯合製作。

受到那些勇於打破種族、文化或性別規則，公然對抗社會陳規的人所啟發，廣告片展示人物攝影，並融合音樂、動作及關於「Love Over Rules」的演員訪談，參演者包括演奏家、作曲家、藝術家及社運人士等，Hank Willis Thomas及其妻、策展人Rujeko Hockley亦有份參演。廣告片力求感染力，且捕捉系列主題，重新構想親密關係與虛擬社群，彰顯「選擇愛而非恐懼」的力量。

查詢：Sacai www.sacai.jp

文：溫兆明