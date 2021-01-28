由Camp到Camping 時尚山系風 完美配搭

【明報專訊】疫情下，人們從室內困獸鬥的苦悶情緒中，重新感受到大自然舒爽自由的美好。行山等戶外體驗彷彿成為新潮流，在時裝界亦然。出名經常大玩crossover的Gucci，去年破天荒宣布與戶外品牌The North Face推出聯乘系列，一個作為復古前衛的geek chic表表者，另一個則是戶外服飾界龍頭，光聽名堂已經令人滿心期待，如今系列正式亮相，究竟擦出怎樣的火花？

復古艷麗的maximalism（極繁主義），向來是Alessandro Michele的本色。他筆下的設計既帶有意式文藝浪漫，也流露瀟灑不羈的hippie氣質。正正是這種怪誕美學，令它可隨意與不同風格融和，不論與高端日系的Comme des Garçons還是貼地可愛的米奇crossover，都出奇地找不到任何違和之處。

今次Gucci從「camp」（稀奇妖艷）走進真正的camping（露營） world，並找來山系代表The North Face合作，有指原因是Alessandro Michele為戶外運動愛好者，但從商業角度來看，大概與The North Face的聯乘履歴有關。這個由小型戶外用品零售商起家，主打傳統功能攀山服飾和裝備的戶外品牌，在不同年代的演化下，設計變得更有質感，近年更先後與Junya Watanabe、MM6和Supreme這些知名品牌合作，令品牌形象更上一層樓。今次的破格聯乘，除了有利提升業績銷量，也體現了雙方never stop exploring的實驗精神。

短身羽絨褸 闊大衣領率性有型

系列主要以The North Face 1970年代的服飾設計為藍本，囊括一系列具復古元素的T恤、衛衣、尼龍恤衫、風褸及抓毛外套等，當中最引人注目的，無非是一件GG經典印花壓紋的駱駝色羽絨褸，一改傳統羽絨沉悶的設計，換上短身剪裁配合蓬鬆闊大的衣領，感覺率性有型，胸口位置則印上The North Face×Gucci的全新聯乘標誌，無疑是high-end時尚與戶外服的完美結合。

同樣吸睛搶眼的，還有為今次系列特別而設的花卉圖案。圖案用色繽紛鮮明，與The North Face×Gucci的聯乘logo層疊形成獨有的印花構圖，分別飾在上衣、外套和半截裙上，部分半截裙更由尼龍或羽絨材質製成，為恆常低調沉實的行山look增添幾分新鮮感。其他飾物如背囊、腰包及漁夫帽，同樣備有多款撞色配搭的印花設計，背囊配備撞色皮革飾章、繩索拉鏈頭、Gucci House Web織帶肩帶及啪扣袋蓋，盡顯The North Face注重產品多功能的優點。

此外，兩個品牌為秉承推動可持續發展的宗旨，系列中的袋款選用產自可回收再造的再生物料 （來自魚網、地氈及其他廢料）的ECONYL尼龍製成，減少生態足印；而商品包裝用的紙張及硬卡紙，則來自可持續方式管理的森林，且不含添加塗層，確保能完全回收，包裝盒同時配備手挽，從而減少消費者對購物袋的需求。

即使現時全球經濟不景，今次的破格聯乘引來不少關注，據聞更一度出現搶購和炒賣潮，預計貨品隨時售罄。為了在香港宣傳此聯乘企劃，Gucci更曾於中環蘭桂坊德己立街的Gucci Artwalls畫上宣傳花牆，誰知不到一個月就換上全新的多啦A夢與Gucci聯乘別注系列的宣傳畫布。品牌的企劃頻繁一個接一個，激發大家的購物慾之餘，也令人期待未來會再帶來什麼驚喜之作。

■The North Face x Gucci Pin期間限定店

日期：即日至2月21日

地址：中環閣麟街36號

查詢：2538 6383

文：康詠然

模特兒：Galya

（Liberté Model Management HK）

化妝及髮型：Daniel Leung

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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