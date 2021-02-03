年度新表搶先推 「五角星」經典元素大團圓

Chronomaster Revival A385復刻版腕表：品牌在1969年推出A385腕表，是首款配搭漸變表盤的款式。Chronomaster Revival A385復刻版腕表復刻了當年的設計，直徑同為37毫米。$62,500（黃志東攝）

【明報專訊】疫情肆虐，實體表展舉辦遙遙無期，各品牌紛紛轉戰網上。Zenith在1月底舉行的LVMH Watch Week中，透過網上視像發表新作，而這些新表亦提早運到香港在Watch Week中現身，搶先其他品牌展示年度新表。

今年Zenith的話題作是Chronomaster Sport系列運動腕表，作為Chronomaster系列的延伸，Chronomaster Sport採用煥然一新的表殼外形設計，並搭載經過重新設計的升級版El Primero機芯。Chronomaster Sport雖然是新的系列，但卻融合了品牌眾多經典元素。

搶眼3色副表盤 搭載升級機芯

腕表最搶眼的3色副表盤外形，源自1969年推出的El Primero A386腕表；黑色表圈和圓點時標的設計，來自在El Primero腕表面世推出前的A277腕表（是El Primero面世前品牌推出的最後一枚手動上鏈機芯表款）；拋光表圈上鐫刻的測速刻度，則和El Primero Rainbow腕表的一樣；搭配拋光與緞光打磨的表鏈設計，乃取材自El Primero De Luca腕表。整枚腕表既是Zenith數十年計時腕表的結晶，也記錄了品牌發展歷史的經典章節。

當然，腕表也有不少改良過的細節，其中較明顯的是較纖巧細緻和清晰奪目的3色副表盤，精鋼表鏈設計也經過重新調校而變得更為舒適。表圈上鐫刻了10秒刻度，計時秒針會10秒轉動一圈，與表圈刻度對應，可精確顯示至1/10秒。41毫米精鋼表殼線條流暢，堅固耐用，搭配泵式按鈕，表圈以拋光黑色陶瓷製成。腕表搭載最新版本的El Primero 3600機芯，機芯擺頻為5赫茲（每小時擺動36,000次），動力儲存由以往的50多小時增加至60小時，更方便用家。透過透明藍寶石水晶表背，可看到控制計時功能的藍色導柱輪和裝飾了品牌五角星的鏤空擺陀細節。腕表分別有黑白表盤兩款，並分別配搭精鋼鏈帶或Cordura效果橡膠表帶。價格為7萬多港元，定位吸引。

復刻漸變表盤 首用煙熏色

自2019年El Primero面世50周年開始 ，Zenith接連為系列推出復刻表款，一面出新表一面出復刻表，成為品牌的雙線發展策略。2021年的復刻對象是A385腕表，這是1969年面世後首款搭配漸變表盤的El Primero腕表。表廠按照1969年的原版A385設計圖忠實重現，Chronomaster Revival A385復刻版腕表保留了當時的37毫米表殼的原本比例和打磨設計。在1970年時，A385腕表曾參與品牌的「Operation Sky」計劃。品牌為了證明機械機芯勝於當時新興的石英機芯，將一枚A385腕表繫在法國航空公司波音707飛機的起落架上。航班由巴黎飛往紐約，腕表便跟隨飛機橫越北大西洋，克服劇烈溫度變化、風力和氣壓變化等外部極端條件，到航班着陸時，A385腕表依然絲毫無損。

腕表當年推出時，特別配備別出心裁的漸變效果表盤，復刻版亦採用相同的溫暖金屬漸變色調，成為品牌首個以煙熏色調設計的腕表。腕表配備1969年的同款表鏈或表帶選擇，Ladder精鋼表鏈是早期El Primero腕表標誌性Gay Frères表鏈的現代版本，滲出復古格調，淺棕色小牛皮表帶則會隨時間變化，呈現獨特光澤，呼應表盤的設計。

卡其綠陶瓷表 致敬飛行先驅

Chronomaster以外，Defy和Pilot系列也有新作。繼之前推出的粉紅色和紫色版本後，品牌推出以卡其綠色為主調的Defy 21 Urban Jungle腕表，寓意都市人每天在高聳入雲的混凝土、鋼鐵和玻璃建築中探險。Defy 21 Urban Jungle是精確至1/100秒的計時表，也是品牌首次用上綠色陶瓷的腕表。卡其綠色陶瓷表殼極為抗刮耐磨，表面經啞光處理，配搭啞光銀色拼黑色計時盤的鏤空表盤，和綠色Cordura效果灰色橡膠表帶。

從復古飛機設計汲取靈感的Pilot Type 20 Chronograph Silver計時表，則是品牌首款純銀Pilot系列計時表。品牌曾在20世紀初陪伴眾多飛行先驅開創歷史，包括在1909年見證Louis Blériot歷史性地橫越英倫海峽的飛行。45毫米表殼以純銀製成，銀色表盤形似飛機機身，裝飾宛如金屬面板的鉚接細節。為確保讀時清晰，超大阿拉伯數字時標和「教堂式」指針均覆以夜光白漆，棕色小牛皮表帶搭配鉚釘和銀色針式表扣，銀製表背鐫刻Zenith飛行工具圖案，限量250枚。

●查詢：2881 1631

文：張曉冬

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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