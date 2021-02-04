Fendi 文藝作靈感 雲石紋理化成織花絲綢

【明報專訊】Kim Jones入主Fendi後的第一個功課，就迎來高難度的Haute Couture高訂系列，這次沒有與潮牌Supreme或潮流藝術家Kaws聯乘，而是從文學及藝術中汲取靈感。

系列以「由Bloomsbury到Borghese」為題，向英國意識流文學作家，20世紀現代主義與女性主義先鋒的吳爾芙（Virginia Woolf）和其畫家姊姊Vanessa Bell致敬，探索她們的自主創意。Bloomsbury代表Bloomsbury Group，是1904年到二戰期間，以英國倫敦Bloomsbury地區為活動中心的文人團體，吳爾芙是當中成員。Borghese則代表羅馬的Galleria Borghese美術館，Vanessa Bell醉心於意大利古典風格，曾在Borghese花園作畫，館內的雲石色彩及美術館內展出的Bernini雕塑，都啟發了系列富立體感的褶襇衣襬。細緻的雲石紋理化成織花和絲綢晚裝圖案，以皮草嵌花及西裝上的手工珠繡，成為系列主要的視覺元素。吳爾芙的名作《奧蘭多》（Orlando）中寫道：「回憶是個任性的裁縫師。」可說是總結了這個以多元靈感演繹的高訂系列。