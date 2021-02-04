Chanel薄紗長裙刺繡花邊 婚禮時裝騷

【明報專訊】對於2021春夏高訂系列，Chanel創意總監Virginie Viard夫子自道：「現今情况，大家都明白難以籌備大型時裝展，所以要另創方式。我想到可以讓一群模特兒步下大皇宮的樓梯，穿過鮮花拱門，那情景就像參加一個家庭慶典，一個婚禮……我想集合模特兒一起來拍家庭照，就像大家在相簿中見到的一樣。」

於是品牌把巴黎大皇宮佈置成一個婚禮場地，出席的賓客為品牌大使及好友Marion Cotillard、Penélope Cruz、Charlotte Casiraghi、Caroline de Maigret、Alma Jodorowsky及Vanessa Paradis等。她們的出席令時裝騷增添美麗風景，主要的賓客還是在線觀看的衆多時裝愛好者。婚禮（時裝騷）的主角始終是系列的衣飾，例如一眾工藝坊為Chanel精心製作的珍珠灰薄紗長裙的刺繡花邊、羽毛裝飾點綴於黑色斜紋軟呢短裙的阿剛紗荷葉縐褶、一層層喬其紗荷葉縐褶的淡粉紅連身裙、鋪滿荷葉邊的短外套、像探戈舞鞋的雙搭帶雙色Mary-Jane 娃娃鞋和金色菱格紋船底皮靴等。時裝騷臨結束前模特兒戴上長長頭紗，身穿象牙色縐絲緞燕子領恤衫袖口長拖尾婚紗，坐在白馬上進場，為婚禮畫上完美句號。