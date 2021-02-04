紅噹噹新春系列 大師簽字化身紅牛冲天

【明報專訊】無論我們如何崇尚西方時尚，平常穿的又是洋裝西服，但與西方人比較，對於某些造型或顏色都會有點東方的情意結。就以紅色為例，我們對紅色的直觀，除了是高調的鮮艷奪目外，還包含歡欣喜慶之意，尤其在農曆新年更是不可或缺的顏色，紅色甚至象徵着一種正面的精神意義。

打開自己的衣櫃，也許發現紅色的衣物只是寥寥可數，放上身的紅色多數也只會是體積較小的配飾或手袋，只因身穿一大片紅色感覺似乎太招搖。平常日子走在街上，鮮會見到穿上一身紅衣的途人，但在農曆新年卻是個例外。農曆新年期間若看見小孩穿上一身紅色小唐裝，總會令人感到可愛趣致；年輕男女穿上亦覺分外青春可人；年老耆英穿上則加添健康氣息、神采飛揚，平時對紅色的負面印象如土氣和庸俗即時一掃而空。

穿一身紅衣嚇退「年獸」

若從小在華人社會接受教育或受長輩耳濡目染，總會聽過農曆新年由來的故事。話說古時每逢春節前夕，會有一隻身形龐大兼兇猛殘忍的「年獸」出現，它會到農村獵食家畜牲口，大肆蹂躪村莊農田。大家得悉「年獸」害怕火光和巨響，於是家家戶戶每見「年獸」便大放爆竹，亦從紅紅火光中啟發，在門前貼上紅紙和掛上大紅燈籠，更會穿上紅衣以助嚇退「年獸」，從此除掉「年獸」之患，自然得享安穩太平的春節，紅色更冠以驅邪逐疫的象徵。

現代人當然會視如此故事為民間傳說，乃衍生於古代農業社會，並非屬實。但每個古老民族都會有類似的警世神話，華人又好秉承先人教誨，農曆新年既是每年一度的盛大節慶，久而久之，紅色在每個華人心目中或多或少都有種獨特的聯繫，每在節日看見紅色，喜慶、熱鬧與祥和之感都會倍增。時尚品牌當然會抓緊這個時機，好讓人們能「紅噹噹」過新年。

壓花與縫線工藝增層次感

Giorgio Armani推出的農曆新年系列，正是以紅色為主調，其中女裝最為突出的，是經過壓花與縫線工藝處理的連身裙及上衣，既增加鮮紅色的層次感，同時亦令設計帶有靈動之美。另外一件雙排扣大衣是類似男裝剪裁，稍稍長身的下襬呈A字廓形，時尚優雅。配襯同色系或對比色的La Prima手袋，令造型更加圓滿。男裝則偏向運動風格，感覺舒適自然，不會過分隆重，用色亦以較沉實的寶石紅和皇室藍為主，系列包括羊絨毛衣和長褲、銅氨絲材質的外套和長褲、T恤和Polo恤等，另外配飾則有手提袋、cap帽及運動鞋。系列部分飾以線條流麗的牛形及Giorgio Armani簽字圖案，更覺帥氣溢滿。

Mr. Armani悉心為大家準備了農曆新年的衣飾，為活在疫症陰霾整整一年的我們注入喜慶能量，並似要告訴大家，世上沒有捱不過的冬天，就讓這個春節穿上紅衣，來嚇退兇猛的「年獸」。

查詢：Giorgio Armani 2805 0068（中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Ivan K.（Primo）、Diana Kim（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam、曼曼

編輯：陳淑安

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