印花結合創辦人語錄 疫下打打氣

【明報專訊】Marimekko為慶祝品牌70周年，除了專注推出自家設計的產品，也再次躋身聯乘行列大玩crossover！首個推出的

Co-created capsule系列，由來自赫爾辛基的Antti Kekki和Matts Bjolin一同創作。Antti是一名平面設計師和插畫家，用色大膽鮮明，常用拼圖手法組成有趣圖形。Matts是藝術總監，平日喜歡從城市及鄉郊汲取靈感，他們今次設計的服飾和家品中，引用了品牌經典的Unikko、Kivet和Lokki印花，以及典藏相片和創辦人Armi Ratia的語錄，並結合刺繡和天鵝絨植絨的印製技術，拼貼合成為趣味幽默，而不失現代時尚感的單品。

Antti最喜歡創辦人的一句語錄：There must be a reason to dirt a fine white cloth with print，「我們在設計當中反覆思考這句話很多次，很有啟發」。Matts則表示：「我最喜歡There is only one responsibility——beauty. There is only one reality——dream. There is only one strength——love.」，因此把它印製在系列中的不同服飾上。在如今這個疫情反覆，經濟不振的時代下，這些正面的鼓勵句子，顯得格外溫暖人心。

查詢：Marimekko 2203 4218（銅鑼灣店）