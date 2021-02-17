「智能」機械腕表 最終升級版 待機小秒盤 感受時間流逝

【明報專訊】2016年時，H. Moser & Cie.發表了引爆全球表迷話題的Swiss Alp腕表。品牌以半戲謔的方式，按照Apple Watch的形狀製作機械表，當時還特別強調：Swiss Alp才是真正的智能腕表，因為機械表本身就是鐘表業多年內的科學和技術結晶。來到今年，系列最終升級版面世，以「待機畫面」，讓人感受時間流逝。

自Swiss Alp腕表面世以來，H. Moser & Cie.（下稱Moser）每年也為系列推出變奏新款，2021年Swiss Alp Watch Final Upgrade最終升級版壓軸登場，為系列概念畫上句號。品牌CEO Edouard Meylan解釋：「腕表用上Vantaback表盤和loading second的旋轉顯示小秒盤，這個設計構思來自一名泰國收藏家（Instagram上的Moserlover）。我們在曼谷的一次晚飯時，他跟我們提起這個想法，我們覺得很有趣，立刻決定製作這枚完全符合品牌理念、既幽默又透露一絲挑釁意味的腕表。」

12小開口組成陰影圓盤

腕表配搭100%瑞士製造原廠機芯及提供最少100小時的動力儲存。表盤的Vantablack物料是目前已知最黑的人造物質，連同低調的時針及分針，讓腕表看起來就像休眠狀態，位於6時位置的偏心小秒針是整個概念的精髓，由12個小開口組成的陰影圓盤，底部的漸變夜光白色轉盤每一分鐘轉動一圈，透過12個小開口，看起來就像智能電話的待機loading畫面。這個符號讓人感到時間的流逝，提醒大家此時此刻最為重要。

「在以往幾代Swiss Alp中，Final Upgrade以外我自己最喜歡的是2019年面世的Minute Repeater Concept Black，無指針的設計，黑色表盤上只有陀飛輪，想要知道時間，需啟動三問報時功能聽聲辨認。」Edouard Meylan說：「名為Final Upgrade，這將會是Swiss Alp系列的最後一個版本。我們在完成現時手頭上正在生產的腕表後，會將系列停產。這可以令我們有更多空間和資源製作更多新系列和產品。另一點更重要的是，我們想做到見好就收，以答謝一直支持Swiss Alp系列的客人。」Final Upgrade之後，品牌會暫時集中在4個核心系列Endeavour、Pioneer、Heritage和Streamliner，他預告今年內4個系列也會有令人興奮的新作面世。

馬賽克表盤加添趣味

雖然其他2021新表還要等一等，但品牌去年發表的Streamliner Flyback Chronograph Automatic的最新Funky Blue版本和Endeavour Centre Seconds Mosaic腕表也在最近抵港。前者獲得GPHG最佳計時表獎後，品牌在灰色表盤以外推出了藍色表盤款式。42.3毫米精鋼枕形表殼，具120米防水深度。位於4時位置的偏心表冠飾有「M」字，與10時位置和2時位置的兩顆按鈕呼應。計時表覆以微弧形的Glassbox藍寶石水晶鏡面，線條延伸至一體式精鋼鏈帶，順着手腕形狀優雅彎曲；特殊的鏈節設計確保即使戴在纖細手腕上仍能貼服。表圈飾以太陽放射紋，表殼則結合磨砂和拋光表面處理，側面採用鏤空和磨砂處理。Endeavour Centre Seconds Mosaic是品牌首次在表盤上用馬賽克的設計，藍色或綠色fumé煙熏表盤被切割成多個小塊後重新拼湊，不同的反光面為腕表加添趣味。

60周年特別版腕表向表行致意

Edouard Meylan表示，對香港市場來說，今年還有另一枚非常特別的腕表，是為東方表行60周年而設的Endeavour Centre Seconds Concept腕表。宇宙綠（Cosmic Green）表盤上只有「60」字時標，既代表每小時的60分鐘，亦代表表行成立60周年。腕表直徑40毫米，以白金製作，腕表限量8枚，最特別的是用上備有雙游絲的HMC 200自動上鏈自製機芯。「機芯特別用上專利的Precision Engineering AG雙游絲，雙游絲可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題，大幅提升精準度。」

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

●查詢：3470 0009