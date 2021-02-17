Watch News：細賞逾百年古董表

【明報專訊】計時表（Chronograph）和日曆功能是腕表其中兩個重大分類。「chronos」一詞來自希臘文，意指時間，而「graph」則表示書寫。一枚計時表指的是擁有時分秒顯示功能外，再加上一個可以控制開始、 停止及回復至零的指針的機械裝置，計算至五分之一、十分之一，甚至百分之一秒的時間。史上首枚計時表在1815年構思，翌年完成，當時它的發明者Louis Moinet稱它為「counter of thirds」（Compteur de Tierces）。至於第一個獲得日曆功能專利的時鐘，是來自1853年紐約的John Hawes。日曆精密顯示功能可以透過表盤上的指針或視窗顯示。簡單的日曆表會顯示日期，也有加上星期、月份和月相盈虧，甚或周數的功能。

Vacheron Constantin最近舉行「計時碼錶與日曆」古董時計展，正是以此兩種腕表為主題，部分精彩展品包括一枚製於1827年，18K粉紅金懷表，配銀質鏤刻guilloché表盤，跳時功能置於12時位置，並設有分鐘、秒鐘和日期小表盤，此懷表被視為品牌早期用來顯示日期的款式。

收藏古董表珍貴機會

另一枚製於1920年的18K黃金單按鈕計時表（A），白色琺瑯表盤上綴有10個阿拉伯數字時標，30分鐘計時設於3時位置，小秒針設於9時位置，外圈為分鐘刻度。品牌早於1916年推出首枚計時腕表，此型號只生產了3枚，分別製於1916年、1917年和1920年。這款1920年代的設計採用大表盤、纖細表耳焊接至中間位置、「寶璣」型數字、琺瑯表盤、火烤藍色葉形指針等傳統高級時計裝飾，非常難得。

展覽以外，品牌亦同期展出經原廠修復，並提供兩年國際保修服務的Les Collectionneurs收藏家系列，同樣以計時表和日曆表為主角，包括原產1943年的4072機芯30分鐘計時男裝精鋼腕表、1944年的4241機芯全日曆18K粉紅金腕表（B）等，若喜歡古董表的朋友，不能錯過這個難得的入手收藏機會。

「計時碼錶與日曆」古董時計展／「Les Collectionneurs」收藏家系列展

日期：即日至2月21日

地點：尖沙嘴海運大廈二樓288號舖 Vacheron Constantin專賣店

查詢：2585 7272