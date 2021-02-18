光影化身印花圖案 強烈色彩躍動全身

【明報專訊】時尚品牌推出爆款鞋袋，並催谷成為必備單品；或是利用名人明星效應來製造話題，在網上社交媒體以廣告洗版，把消費者洗腦……這些行銷和公關策略已成為它們賴以成功的重要法門。但就設計師Dries Van Noten而言，自1986年成立同名品牌開始，他就以風雅才情的姿態進入時尚界，輾轉35年後的今天依然故我，沒有太多行銷花招，單純地做着自己喜歡的設計，也許這就是品牌最成功的策略。

Dries Van Noten的設計總給人一種如詩似畫的風雅之感，每季的系列設計，印花部分總扮演着舉足輕重的角色，以傳達獨有的設計概念。他以往曾把不同的藝術風格、藝術家或設計師的作品轉化到時裝系列裏，來到2021春夏季亦不例外，今次的靈感來自生於新西蘭的藝術家Len Lye。Len Lye最具影響力的作品以短片為主，極具實驗味道，因此被稱為動感雕塑（kinetic sculpture），他的短片多以光、影、運動和機械的方式，呈現一種充滿強度、活力和令人興奮的藝術效果，強烈的用色、密集圖案和急速的動態，輕易激發觀者的視覺感官。

靈感來自Len Lye「動感雕塑」

第一部彩色電視在1940年代才出現，直至1960至1980年代彩色電視信號才逐漸在世界各地普及。因此Len Lye於1920至1940年代期間製作的那些色彩強烈的短片，在當年可說是非常震撼，其作品也被認為是1980年代迷幻藝術的前身。Len Lye會把色彩豐富的圖像直接繪畫或刮擦到膠片上，也會將人或物件的剪影投射到未經曝光的菲林上製作短片，這些技法令圖像充滿人手製作的質感。即使現代科技如何發達，今天觀看其作品的震撼效果，也不會因為看慣電腦製作的複雜影像而消減。

Dries Van Noten的2021春夏系列中，就大量從Len Lye的作品裏汲取靈感，把多部短片中的抽象圖案化為衣服印花，以橙、粉紅、綠、金色和銀色等交錯呈現，務求帶出大膽、鮮明、坦率與躍動的感覺。這次亦是品牌少有的把男女裝合併為同一系列，統一男女裝設計，例如西裝外套有簡潔的寬身雙排扣款，亦有顛覆傳統剪裁的款式。出現頻密的短褲是系列男女裝的造型基礎，用以配襯寬大的上身衣飾，突出對比強烈的廓形。

品牌雖然沒有闡明，但多款寬大的男裝上衣，其實也頗適合女士穿著。品牌亦首次推出一件頭連身泳衣，色彩圖案同樣豐富。印花以外，複雜的褶縐花卉裝飾、激光切割通花及魚網結構令系列更綺麗動人。用料方面則有清爽舒適的棉質、斜紋棉布、透明薄紗、亞麻製成的真絲歐根紗及皮革等，無論在剪裁和物料應用上，亦能帶出對比效果。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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●查詢：Dries Van Noten 2845 4606（ Landmark店）