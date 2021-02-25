阿部千登勢拼接美學 大膽解構剪裁 營造豐富層次

【明報專訊】Sacai的設計師阿部千登勢，與丈夫阿部潤一都曾效力於川久保玲，但比起丈夫的時裝品牌Kolor，Sacai的受歡迎程度卻早已超越Kolor不少，氣勢更一步一步邁向川久保玲的Comme des Garçons，是因為一雙雙聯乘熱炒的Sacai×Nike波鞋，還是Sacai鍥而不捨推崇的獨有美藝概念？

這一兩年最受歡迎的熱炒波鞋，Sacai× Nike的聯乘必定名列前茅。參考美國知名轉售平台StockX，一對原價$1299黑色版本的Sacai×Nike Vaporwaffle，女裝細尺碼的最高炒價可達$7700，足證人們求「鞋」若渴的狂熱程度。這無疑令Sacai的品牌人氣更盛，但波鞋得以成為熱炒款，除了限量抽籤發售及受潮人吹捧，另一重點必然是其設計獨特，而Vaporwaffle波鞋的雙鞋帶、鞋舌，鏤空網布及一片片的解構鞋底等設計細節，就是沿用一貫的Sacai美藝概念。

Sacai×Nike波鞋的推出季度通常是女裝的早春或初秋兩季（即男裝的主季度），來到2021春夏女裝系列雖然一如既往欠奉熱炒波鞋款色，卻不減系列的精彩程度，設計則依然是阿部千登勢那百看不厭的解構及拼接，把衣櫃常備如經典的MA-1空軍jacket、乾濕褸、男裝的灰或黑西裝、白恤衫等大膽地重置。

好像將軍裝或MA-1空軍jacket轉化為bar top、高腰泡泡裙或長靴，加入透明薄紗及睡衣細節，並與針織品融合；又把乾濕褸剪裁成短身斗篷，或只保留下身作下襬；恤衫同樣被「肢解」，成為雞翼袖短身上衣或短身斗篷，還有營造層次的特長衫身、長裙；西裝則轉化為高腰寬鬆長褲，再注入女性化的細節如蕾絲和褶縐；多套搶眼的粗色間配半透明雪紡條紋裙裝，亦是系列亮點。另外值得一提的還有配飾，多個造型均配上粗圈頸鏈；還有可插放唇膏的有趣手箍（圖E）；及鑲有類似玉石的「S」形戒指（圖F），與軍綠色的衣服相映成趣。

靈感來自英國女歌手Sade

系列有很多女性化的點綴，可能就是來自這次的靈感繆斯——英國女歌手Sade。阿部千登勢也特意將Sade的其中一首首本名曲Kiss of Life作為時裝騷的背景音樂。其實Sade的樂風深受騷靈、爵士樂的影響，其打扮亦甚具優雅的氣質與女人味，是1980至1990年代的fashion icon，型格風韻絕非一般性感尤物可比擬，這點與Sacai的女裝也許是最為共通之處。

查詢：Sacai 2285 9080（中環店）

文：溫兆明

協力：劉詩言

編輯：陳淑安

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