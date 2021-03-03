中環型格「房子」 歎美食傾表經車經

【明報專訊】走在中環皇后大道中一帶，會發現不少店舖近日已改頭換面，其中一間最吸引目光的新店是HAUS，店面外部裝修走黑色型格路線。細看之下，才發現旁邊有兩個熟悉的品牌logo，原來是腕表品牌IWC和汽車品牌Mercedes-Benz的首間聯乘概念店。

HAUS是德文，解作房子。IWC和Mercedes-Benz分別來自瑞士德語區Schaffhausen和德國，以德文命名，兩個品牌可謂同聲同氣。HAUS是雙方史無前例的聯乘概念店，不過要數兩個單位的合作其實早於2004年已開始。當時IWC與Mercedes-Benz的特高性能品牌Mercedes-AMG合作，到2013年，IWC更成為Mercedes-AMG馬石油F1車隊的官方工程伙伴。

設計經典 形式追隨功能

概念店開幕初期，將專注展示IWC和Mercedes-Benz最知名的品牌經典：大型飛行員腕表和G-Class。大型飛行員腕表和G-Class均根據用家對功能的需求而設。2002年大型飛行員腕表亮相，靈感源自1940年代堅固、耐用且可靠的軍用觀測表；而G-Class的設計則針對越野車的功能，兩者同樣以實用主義出發。兩者的形式追隨功能（form follows function）的實用設計特色，亦令它們成為讓人一眼便可辨識的設計。

HAUS的店面亦讓人感受到同樣的設計特色，全店約5000平方呎，空間四正實用，底層為陳列室和零售貴賓室，上層設有酒吧餐廳。兩個品牌更為HAUS推出會員計劃，IWC表主或Mercedes-Benz車主，可分別透過腕表序號或車牌即可申請成為會員。會員尊享特別禮遇，包括獲邀出席每兩周一次的生活品味活動、HAUS餐飲優惠、生日禮遇、優先訂座等。會員可於指定網站瀏覽有關活動詳情。

向品牌首枚黑色陶瓷表致敬

飛行員腕表是IWC今年的重點系列，新店開業的同時，品牌也公布腕表新作，包括剛在2月底登場的飛行員計時腕表「致敬3705」特別版，向1994年誕生的傳奇陶瓷飛行員計時腕表Fliegerchronograph（型號3705）致敬。

在品牌150多年歷史中，大型飛行員腕表、葡萄牙系列計時腕表等一直大受歡迎，但也有一些設計在它們面世之時未被重視，日後卻成為意料之外的大熱款式，例如1994年面世、首枚以黑色氧化鋯陶瓷製作表殼的飛行員計時腕表Fliegerchronograph。當時品牌以極創新的材質搭配簡潔設計，但腕表推出時迴響不大，數年間只出產近1000枚，其後更決定停產。

直至近年，經Hodinkee等國際腕表平台重新介紹，型號3705才得以聲名大噪，獲得腕表愛好者的注意。當年腕表的發光時標和指針經歲月洗禮後呈現橙色暖調，其復古魅力贏得收藏家的歡心。其中一枚來自IWC前董事Günter Blümlein的私人收藏，便以53,750美元的價錢出售。表款除了體現品牌專為飛行員生產計時工具的歷史，亦證明品牌早在1980年代起，已開始研究使用黑色陶瓷，是最早使用陶瓷物料的品牌之一。

這次推出的全新特別版腕表忠實呈現原作的表盤設計，位於9時和12時位置之計時盤顯示最多12小時的計時時間，小秒針位於6時位置，另一特色是3時位置的星期和日期顯示。但有別於原作的陶瓷物料，新表改用品牌研發的嶄新瓷化鈦金屬，此材質如鈦金屬般輕巧堅固，卻像陶瓷般堅硬抗刮。表殼部件由一種特別的鈦合金以機器製作，然後置於熔爐中加熱，令材質表面擁有陶瓷的特性。41毫米表殼內搭載IWC自製69380型機芯，配備經典導柱輪設計，雙向棘爪式上鏈系統提供46小時動力儲備。此枚特別版腕表在品牌網站獨家發售，限量1000枚。

「小王子」上鏈 一按一轉設時區

「小王子」特別版是IWC的另一王牌系列，新作首次把品牌的專利世界時區功能融入「小王子」腕表中。飛行員世界時區腕表「小王子」特別版配備46毫米精鋼表殼、午夜藍表盤，以藍色陶瓷製成的城市圈，以及白色夜光塗層數字及指針。專利的世界時區功能讓大家能輕易將腕表設定至不同時區，只需按下表圈，旋轉至所需時區，並再次鬆開便設定完成。腕表搭載IWC 82760型自製機芯，部分零件由幾乎防磨損的氧化鋯陶瓷打造，提供60小時動力儲備，限量1500枚。但作為「小王子」特別版，王子又怎能不現身？翻到表底，便可看到小王子站在自動擺陀上，為腕表時刻上鏈。

●HAUS

地點：中環皇后大道中48號地下

查詢：2598 7080

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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