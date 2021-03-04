名模Edie Campbell鍾情優質服飾 演繹極簡知性美

個性模特兒——除Edie Campbell外，COS的宣傳照也找來其他膚色及個性的模特兒參與，包括身兼電影製作人、作家和編輯的美籍模特兒Adesuwa Aighewi（底圖），她亦是積極在時裝行業推動改革的領軍人物。（品牌提供）

【明報專訊】各大時尚品牌每年都會花費大量人力物力，向外界宣揚品牌理念、品味及當季新品等，但這亦不是一線大品牌的專利，COS最近就找來名模Edie Campbell拍攝2021春夏宣傳照，以表達對地球、人類和下一代抱持的樂觀態度。

時尚品牌每年費勁作出衆多宣傳舉措，例如製作自己的生活雜誌，訪問藝術家、建築師或其他生活品味之士，軟性推廣某種與品牌理念相近的哲學、美學等價值觀；繼而與藝術家合作展覧，提升大眾的藝術素養，或直接與藝術家合作推出聯乘膠囊系列，提升品牌高雅品位。就是每次開季，都會找來炙手可熱的名模及攝影師精心拍攝系列宣傳照，實屬指定動作。凡此種種「揼本」的品牌營運策略都費煞心思，但若能提升品牌格調，增加認受，當然物有所值。消費者增加對品牌的認同，甚至欣賞仰慕，掏荷包也會掏得動作流暢，貨品定價高一點亦覺心甘命抵。

阿聯酋沙迦取景 神秘小島實地拍攝

有趣的是，以上提及的諸多風雅brand building行徑，一般認知都是只有高級時尚大品牌才會去做，但售價親民的COS，從成立之初，就跬步不休地以大品牌的方法建立自己的形象。COS走的是極簡及藝文知性路線，當然也會嚴選具類似特質的模特兒拍攝開季宣傳照。品牌的2021春夏系列，就找來同樣來自英國的名模Edie Campbell，並遠赴阿聯酋的沙迦取景，在豪爾法坎海濱大道的路旁和沙灘，以及當地人稱為「3Island」的神秘小島實地拍攝。

Edie Campbell的面孔經常出現於時尚大牌的宣傳照、時裝騷及時裝雜誌封面，一線名模之名當之無愧。早前經COS安排，明報life&style訪問Edie Campbell。小時候是位馬術高手的她，15歲時就進入了模特兒行業，「我自15歲起斷斷續續地從事模特兒工作，20、21歲時正式入行。青春期的我，個性其實十分彆扭，根本不喜歡自己的身體，後來卻加入了這個着重外形的行業！模特兒講求存在感——每次踏入騷台或鏡頭前均要全力展示自己。對這一行了解愈深，我對真實的自己愈有自信。在時尚界成長給我很大的信心，我由衷慶幸自己擁有這段經歷」。

Edie早年曾經為模特兒受性騷擾及不公平待遇而向WWD發表公開信，其仗義執言的行為令人刮目相看，不過大體上她仍然對時裝行業抱樂觀態度。「時裝行業最吸引我的地方是可以與傑出的創意專才共事，他們都是行內首屈一指的人物。我有幸成為他們作品中的最後一塊拼圖，將他們的創作意念具體呈現。我也喜歡時裝潛藏的突發性質，你可能下一刻就置身於完全超乎想像的情况之中。」

中性穿衣風格 講究工藝品質

大家一定很有興趣知道Edie對時尚風格的看法，還有她自己的穿衣風格。「我的風格頗為中性。我喜歡優質服飾，但對潮流趨勢不特別感興趣。不管什麼風格，只要是衣著講究的人都能吸引我的注意。騎馬時，我的衣著極其隨便，在冬天更會穿上多件保暖衣，穿在外層的大褸上總是沾滿馬口水，散發異味。但參加比賽時，我的確享受悉心打扮，將皮靴擦得光亮。馬術界崇尚耐用的服飾，不在乎簇新時尚，而是講究工藝品質。」

問Edie對可持續時尚的看法，她鼓勵大家可以從謹慎的態度開始，盡量減少生態足迹。「我會積極透過閱讀、學習去了解生態環境問題有多嚴重。最努力避免造成當前危機的人，往往背負最重的擔子，這顯然是不道德的，因此每個人都有相當的責任，我們不必清心寡欲或裝模作樣，一天比一天做得更好就是了。」她補充。

可持續時尚當然是時尚界當前的熱門議題。COS除了用心建立品牌形象外，在使用可持續物料上也不甘後人，甚至比很多一線名牌更早起步，例如產品會選用新綠色物料如Lyocell製作，亦有選用再造或有機棉的產品系列。品牌最近推出的全新牛仔褲系列，除選用對環境友善的物料外，設計細節上亦用上無鉚釘形式，以減少塑料的使用。由設計用料到品牌形象都做到一絲不苟，加上合理售價，難怪長年獲得消費者捧場，甚至支持開一線大品牌的時裝人也看得上。

查詢：COS 3580 7938（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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