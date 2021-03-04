可持續膠囊系列 人手繡花添溫度

【明報專訊】可持續時尚不但是各大小跨國時尚品牌的熱烘賣點，即使本地時裝品牌亦積極從這方向發展。植根香港的時尚品牌Tove＆Libra最近就推出了一個名為Tove＆Libra×Tomorrow Capsule 01的可持續膠囊系列。

Tove＆Libra的設計以北歐簡約為基礎，並選用上乘布料，達至製造少一點卻更優質衣服的目標，減輕地球的負擔。然而，按政府2018年的資料推算，香港每天大約有200噸衣物被送往垃圾堆填區，有見及此，品牌利用積壓的過季產品，並與本地工作室Tomorrow by Daydream Nation的Kay Wong合力，推出可持續膠囊系列。

Tove＆Libra×Tomorrow Capsule 01系列包括棉質及真絲混紡pocket tee、棉質及tencel（一種環保植物纖維）混紡針織上衣、純棉加升級再用物料拼布上衣和短裙，和日本升級再造抗縐物料製成的開胸短袖上衣等。品牌以淳樸的針黹於領口或胸前繡上飾花，即時令衣服添上人手工藝的溫度，亦延長了衣服的生命周期。

查詢：Tove＆Libra www.toveandlibra.com